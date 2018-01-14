Erdoğan'ın helikopteri Yozgat'a iniş yapamadı
Tokat'tan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'a inemedi.14 Ocak 2018 Pazar 19:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopteri, Tokat'tan Yozgat'a giderken Zile ilçesine iniş yaptı.
YOZGAT'A İNİŞ YAPAMADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Tokat'tan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'a iniş yapamadı.
KARAYOLU İLE GEÇECEK
Cumuhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ın Zile ilçesinden karayoluyla Yozgat'a geçeceği bildirildi.