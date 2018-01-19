Erdoğan'ın "geleceğin siyasetçisi" dediği o çocuk konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken okuduğu şiirle büyük ilgi gören 9 yaşındaki Hızır Halis Ziya Özdemir, o günkü duygularını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşurken ayağa kalkıp Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okuyan ve Erdoğan'ın "Geleceğin siyasetçileri yetişiyor" dediği Hızır Halis Ziya, Metin (42) ve İclal Özdemir (34) çiftinin iki çocuğundan biri.

Evliliklerinde bir türlü çocuk sahibi olamayan Özdemir çifti, dört kez tüp bebek tedavisi gördü. Hamile kalan İclal Özdemir, 7 Temmuz 2007'de 1'i erkek 3 bebek dünyaya getirdi.

Ramazan Bayramı arifesinde çift, İclal Özdemir'in babasına gitmeye karar verdi. Adana-Konya seferini yapan yük treni, 23 Eylül 2007'de Konya-Karaman karayolu Çomaklı Mahallesi girişindeki hemzemin geçitte Metin Özdemir idaresindeki 34 DB 8027 plakalı minibüse çarptı.

Kazada üçüzler Halis Ziya, Müzeyyen Beyza ve Cemile Dila Özdemir yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan Özdemir çiftinin, kazadan iki yıl sonra tedavi görmeden çocukları Hızır Halis Ziya dünyaya geldi. O günden sonra Özdemir çiftinin yaşama sevinci olan çocuk, okuduğu şiirle ailesini gururlandırdı.

"Adını 'Hızır' gibi geldi diye 'Hızır' koyduk"

Metin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedaviyle dünyaya gelen üçüzlerinin ardından tüp bebek tedavisine gerek kalmadan iki erkek çocukları olduğunu söyledi.

Tedavi olmadan eşinin hamile kalmasının herkesi çok şaşırttığını aktaran Özdemir, Allah'ın büyük bir lütfu olan Hızır Halis Ziya ve Muhammet Mustafa ile sabırlarının mükafatlandırıldığını dile getirdi.

Özdemir, 16 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen Hızır Halis Ziya'nın, okuduğu şiirle kendilerine tarifi imkansız bir gurur yaşattığını belirterek şöyle devam etti:

"Üçüzlerimizi 2007'de kaybetmiştik. Kazadan sonra dünyaya gelen oğlumun adını 'Hızır' gibi geldi diye 'Hızır' koyduk. Ailemiz dört gözle bekliyordu. Üçüzlerden hemen sonra babam, 'Hızır gibi geldi' diyerek öyle koydu. Başarılı bir öğrenci, şiiri de seviyor. Cumhurbaşkanımızı da ailecek çok seviyoruz. Rol model alıyor. O ne yaparsa izliyor, takip ediyor."

Meclis'e davet edildiklerinde Hızır Halis'in de gelmek istediğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Coşkulu bir grubun arasında kaldığı için sesini ilk başta duyuramadı. Sonrasında gruptakiler Hızır Halis'i öne çıkardı. Böylece sesini duyurabildi. Okuduğu şiirle büyük coşku yaşandı ve Cumhurbaşkanımız yanına davet etti. Orada biraz konuştuk. 'Konya'ya geldiğimizde görüşelim' dedi. Fotoğraf çekildi. Oğlum çok mutlu oldu. Yeni bir şiire hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımıza sürpriz yapmak istiyor. Cumhurbaşkanımız 'Geleceğin siyasetçisi' deyince çok onurlandı. Öyle bir arzusu var. İlkokul birinci sınıf öğrencisi kardeşi Muhammet Mustafa da şiir okuyor. Küçük oğlumun da şiir okuduğunu söyledim. 'Adı güzelim' dedi. Hediyeler verdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz şiir ezberliyor

Hızır Halis Ziya ise salonda coşkulu kalabalığın içinde şiir okumanın kendisini çok heyecanlandırdığını vurguladı. Şiiri çok sevdiğini, birçok şiiri ezberlediğini anlatan küçük Hızır Halis, şunları kaydetti:

"En çok Mehmet Akif'in 'İstiklal Marşı' ile 'Zulmü Alkışlayamam' eserini seviyorum. Çok etkiliyor ve hislendiriyor, yüreğime işliyor. Babama, beni götürdüğü için çok teşekkür ediyorum. Arkadaki insanlar da bana çok yardımcı oldu. 'Tayyip amca' diye bağırdım, sonra şiiri okudum. Aşağıda da bir süre konuştuk, bana hediye verdi. 'Devlet okulunda mısın' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince 'İyi yoldasın, aferin' dedi. İsmimi, sınıfımı ve derslerimi sordu. Şiiri okurken de heyecanlandım, alkışların ardından azıcık titreme oldu. Kendime güvenemiyordum. Arkadakiler 'Hadi şimdi' diye beni cesaretlendirdi. 23 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın makamını temsil etmek istiyorum. Ona sürpriz olsun diye yeni bir şiir ezberliyorum. Konya'ya geldiğinde kendisine okumak istiyorum."