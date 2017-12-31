İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyaretine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 5 Ocak'ta Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile yapacağı görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kalın, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir." dedi.