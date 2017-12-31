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İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyaretine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya giderek Emmanuel Macron ile görüşecek olan Erdoğan'ın Fransa ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

31 Aralık 2017 Pazar 13:07
İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyaretine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 5 Ocak'ta Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile yapacağı görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir." dedi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 13:07
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Macron
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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