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Erdoğan'ın dedesi için flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin askerdeyken şehit olduğunun, arşivlerde kesin olarak yer aldığını açıkladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:27
Erdoğan'ın dedesi için flaş açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada son günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesinin 1. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin bazı iddialar olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Osmanlı imparatorluğu döneminde (1.Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemlerinin, Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na göre yürütüldüğü belirtilerek buna göre doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba gibi) vefat edenlerin şehit olarak kayıtlara yazıldığı, donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefatların ise, şehit olarak nitelendirilmediği ifade edildi.

Haberlere konu olan "Şehitlerimiz" adlı eserde sadece Osmanlıca kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilen zayiatların yayımlandığı kaydedilerek şöyle denildi: "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, '1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na' göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) “askerde meçhul” ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır."

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Erdal DalerErdal Daler45 dk önce
    20 yıl önceki diplomayı bulunamıyor ama 100 yıllık evrak çıkıveriyor ortaya. Bunlar ancak yalakaları kandırmaya yetecek, ucuz numaralar. Yersen tabi.
  • serkan karaserkan kara50 dk önce
    Bu ülke kurtuluş savaşı 1 İnönü 2 İnönü Çanakkalesavaşı gördü LÜTFEN hangimizin ailesinde ŞEHİT yok bu ülkenin evlatlarının geçmişine baktığın zaman hepsinin ailesinde dedesi dedesinin dedesi vs şehit mutlaka vardır bu haberdeki amaç ne ...
  • MahmutMahmut1 sa önce
    Torunları da keşke dedeleri gibi gitseydi
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