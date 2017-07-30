Erdoğan'ın çağrısına ilk destek MÜSİAD'dan geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Mescid-i Aksa, Müslümanlarındır. Bunu da buradan özellikle belirtmek istiyorum. Bizler, MÜSİAD camiası olarak özellikle Kudüs'ü bundan sonra daha fazla ziyaret edeceğiz. Oradaki Filistin halkıyla da daha fazla beraber olacağız.'' dedi.

Derneğin Çorlu'da bulunan Tekirdağ Şube Başkanlığı'ndaki toplantıya katılan Kaan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Mescid-i Aksa'nın Müslüman toprakları olduğunu ve burada her Müslüman'ın İslamiyeti istediği gibi yaşayabilmesi gerektiğini vurgulayan Kaan, İsrail'in yanlış yaptığını kaydetti.

Abdurrahman Kaan, İsrail hükümetinin yanlış uygulamalarından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini dile getirerek, ''Burası İslam topraklarıdır. Aynı zamanda geçmişte Osmanlı'nın 400 yıl, 3 dinin mensuplarını bir arada huzurlu bir şekilde yaşattığı topraklardır. Burada sadece kendilerinin yaşaması mümkün değildir. Mescid-i Aksa, Müslümanlarındır. Bunu da buradan özellikle belirtmek istiyorum. Bizler, MÜSİAD camiası olarak özellikle Kudüs'ü bundan sonra daha fazla ziyaret edeceğiz. Oradaki Filistin halkıyla da daha fazla beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine "iyi" formül

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, ülke ekonomisinin büyümesi için kendilerinin yeni dönemde "iyi" bir formül bulduklarını söyledi.

''İyi'' adını verdikleri formülün imalat-yatırım-ihracat anlamına geldiğini dile getiren Kaan, şöyle devam etti:

''İmalat derken, iyi üretim yapılabilecek yatırım ortamını sağlayacak bir çalışma içinde olacağımızı belirtiyoruz. Burada Tekirdağ MÜSİAD Şubemizin projesi olan orta ölçekli sanayi bölgeleri kurulması konusunda da bu şubemizin yapmış olduğu projeyi getirdik. Orta ölçekli sanayi bölgeleri ne demek oluyor? Türkiye'de şu anda küçük sanayi siteleri ağırlıklı bir site anlayışı var. Bundan sonra yatırımcının gidebileceği tek yer olarak organize sanayi bölgeleri gözüküyor. Organize sanayi bölgeleri, 3 bin metrekareden başlıyor. Bu arada orta ölçekli bir sanayi bölgelerine ihtiyaç var. Bu projenin çalışmasını Tekirdağ şubemiz yaptı, biz de Türkiye gündemine taşıdık. Bunu söylerken Türkiye'de KOBİ'lerin de bir ağırlığının olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de kayıtlı olarak TÜİK verilerine göre 2015 rakamları geçerli. Bu rakamlara baktığımızda KOBİ'ler Türkiye'deki ihracatın yüzde 56'sını, ithalatın da yüzde 37'sini yapıyor. Yani cari fazla veriyor. Aynı zamanda istihdamın da yüzde 73'ünü KOBi'ler oluşturuyor. Bu bakımdan KOBİ'lerin daha fazla büyüyebileceğine inanıyoruz. Onun için orta ölçekli sanayi bölgelerini önemsediğimizi belirtmek istiyorum.''