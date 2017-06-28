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Erdoğan'ın çağrısı sonrası müthiş yükseliş! Yüzde 38 artış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere yönelik düzenlediği “Komşunu da al gel” kampanyasında rakamlar netleşti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 08:11
Erdoğan'ın çağrısı sonrası müthiş yükseliş! Yüzde 38 artış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan gurbetçilere yönelik açıkladığı “Komşunu da al gel” kampanyasında rakamlar belli oldu.Türkiye’ye Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre’den turist getiren Bentour Reisen’in Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa’da tatil paketi satışlarında yüzde 38 artış yaşandığını söyledi. Uğur, “Kriz senesi olmasına rağmen yakalanan yüzde 38 artışın yüzde 15’i ‘komşunu al gel’ kampanyasından geliyor. 120 bin turistin 20 bini ‘Komşunu al gel’ kampanyasından”dedi.

‘BAKANLIK YURTDIŞINDAKİ REKLAMLARI ARTIRMALI’

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Uğur, “Bakanlık yurtdışında reklam yapmalı. Reklamı sadece bizimle yapıyor. Reklam ücretinin yüzde 50’sini biz, yüzde 50’sini de bakanlık veriyor. Ama sadece Türkiye reklamı diye bir şey yok, Avrupa’da kalmadı. Asıl, kriz döneminde reklamın yapılması gerekiyor” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 08:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. komşunu da al gel
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