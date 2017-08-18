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Erdoğan'ın çağrısı Almanlara fena dokundu... Martin Schulz'tan Türkiye açıklaması

Erdoğan'ın Alman partilerle ilgili açıklamaları Martin Schulz'u da rahatsız etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 22:58
Erdoğan'ın çağrısı Almanlara fena dokundu... Martin Schulz'tan Türkiye açıklaması

Almanlar küstahlık ve tehdide devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya'daki Türklere, "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" diye seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları ardından Almanya'da Sosyal Demokrat Partili'nin (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz açıklama yaptı.

"DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız!" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 22:58
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