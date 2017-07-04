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Erdoğan'ın binlerce beğeni alan özel fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sosyal medyafa paylaşılan özel fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

04 Temmuz 2017 Salı 16:32
Erdoğan'ın binlerce beğeni alan özel fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Instagram ve Facebook hesaplarından özel fotoğraflar paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesinde İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde çekilen fotoğraflar, Instagram ve Facebook üzerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. 





 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:32
  1. recep tayyip erdoğan
  2. erdoğan fotoğrafları
  • yaşar boyacıyaşar boyacı26 dk önce
    Allah uzun ömür versinAdaletli başkanümmete yapacağınız dua ve hizmetlerinizemuhtacız
  • yaşar boyacıyaşar boyacı26 dk önce
    Allah uzun ömür versinAdaletli başkanümmete yapacağınız dua ve hizmetlerinizemuhtacız
  • hamidohamido27 dk önce
    Dünyadaki istirahat ve sosyal yaşantısını hatta sağlık ve sıhatini vatani milleti uğruna feda eden samimi ihlasli Adam Ömrün uzun olsun
  • ekremekrem31 dk önce
    Amin
  • AfyonluAfyonlu32 dk önce
    Adamın herifi duruşu yeter Allahım Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin
  • SözügüzelSözügüzel57 dk önce
    Begenilmezmi sübhanallah ALLAH korusun başımızdan eksik etmesin AMİN
  • Adem UzunAdem Uzun58 dk önce
    Varollllll Reisim varolll
  • orhanorhan59 dk önce
    Adamsın ya süper
  • 145314531 sa önce
    Gözünün içine bakıyoruz Reis. Sağlığınıza iyi bakın. Allahın izniyle sen sağlıklıysan bizde sağlıklıyız. Sen mutluysan bizde mutluyuz. Allah (c.c.) sağlığınızı ve mutluluğunuzu daim etsin. Hep birlikte inşallah.
  • FAYOFAYO1 sa önce
    Bizde burdan yorum yapalım ozaman(ALLAH ÖMRÜNÜ uzun ve hayır eylesin yapacağın işlere güç kuvvet versin ins reisim)....bir takım bu kadarmı yakisir
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