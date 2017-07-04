Erdoğan'ın binlerce beğeni alan özel fotoğrafları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sosyal medyafa paylaşılan özel fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.04 Temmuz 2017 Salı 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Instagram ve Facebook hesaplarından özel fotoğraflar paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesinde İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde çekilen fotoğraflar, Instagram ve Facebook üzerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
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yaşar boyacı26 dk önce Allah uzun ömür versinAdaletli başkanümmete yapacağınız dua ve hizmetlerinizemuhtacız yaşar boyacı26 dk önce Allah uzun ömür versinAdaletli başkanümmete yapacağınız dua ve hizmetlerinizemuhtacız hamido27 dk önce Dünyadaki istirahat ve sosyal yaşantısını hatta sağlık ve sıhatini vatani milleti uğruna feda eden samimi ihlasli Adam Ömrün uzun olsun ekrem31 dk önce Amin Afyonlu32 dk önce Adamın herifi duruşu yeter Allahım Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin Sözügüzel57 dk önce Begenilmezmi sübhanallah ALLAH korusun başımızdan eksik etmesin AMİN Adem Uzun58 dk önce Varollllll Reisim varolll orhan59 dk önce Adamsın ya süper 14531 sa önce Gözünün içine bakıyoruz Reis. Sağlığınıza iyi bakın. Allahın izniyle sen sağlıklıysan bizde sağlıklıyız. Sen mutluysan bizde mutluyuz. Allah (c.c.) sağlığınızı ve mutluluğunuzu daim etsin. Hep birlikte inşallah. FAYO1 sa önce Bizde burdan yorum yapalım ozaman(ALLAH ÖMRÜNÜ uzun ve hayır eylesin yapacağın işlere güç kuvvet versin ins reisim)....bir takım bu kadarmı yakisir