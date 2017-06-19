Erdoğan'ın bahsettiği iş adamı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geçtiğimi gün medya patronları, genel yayın yönetmenleri ve gazetecilere Huber Köşkü'nde iftar yemeği verdi.

İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda "Bugün bir vatandaş benimle görüşmeye geldi. Bir fabrika satın almış. 3.5 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyormuş. Bana, 'yeni fabrikamızın açılışını siz yapar mısınız' diye sordu. Tabii bu soru beni uçuruyor. İş adamımıza dedim ki 'gökten ne yağar ki, yer kabul etmez...'" şeklinde açıklama yapmıştı.

Erdoğan'ın yaptığı bu konuşma sonrası gazeteciler tarafından bu yatırımın sahibi iş adamı büyük merak konusu oldu. İftar sonrası bir çok isim Erdoğan'a iş adamının kim olduğunu sorsa da öğrenemedi. Erdoğan, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Erken duyurmuş olmayalım, önüne pürüz çıkmasın." cevabını verdi.

O İŞ ADAMI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Şelale Kadak'ın köşesinden aktardığına göre; bu yatırımın sahibi Sasa Polyester’in çoğunluk hisselerini Sabancı Holding’ten satın alan Erdemoğlu Holding.

Sasa halka açık bir şirket olduğundan 3.5 milyar dolarlık yatırım ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na 29 Mayıs 2017'te bir açıklama yapmışlardı. O nedenle yazılmasında bir sakınca görmedi. Açıklamada, "Şirketimizin ana hammaddesini üretmek üzere planladığımız yatırımın büyüklüğünü 2milyar dolardan 3.6 milyar dolara, yatırım süresini 6 yıldan 8 yıla çıkarıyoruz" deniyor. Sasa Polyester'in kullandığı ana hammadde PTA, MEG ve Polimer. Erdemoğlu, bu hammaddeleri Türkiye'de üretme kararı vererek aslında 1 milyar dolar gibiçok büyük bir ithalatın da önüne geçmeye hazırlanıyor" deniliyordu. KAP'a yapılan açıklama olduğu için yazmakta sakınca görmediğim bilgilere göre, Erdemoğlu Holding, Hatay Dörtyol'daki TPAO'ya ait 2.9 milyon metrekarelik arazinin satın alma, kiralama veya tahsisi için Ekonomi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor.