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Erdoğan'ın bahsettiği dağ ele geçirildi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan temizlendi.

28 Ocak 2018 Pazar 14:33
Erdoğan'ın bahsettiği dağ ele geçirildi!

AYRINTILAR HAZIRLANIYOR...

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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