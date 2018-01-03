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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da doğruladı: Bu sene erken seçim...

GazeteciMehmet Acet, azısında Erdoğan’ın avukatlığını da yapan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın erken seçime ilişkin açıklamalarına yer verdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da doğruladı: Bu sene erken seçim...

Gazeteci Mehmet Acet bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını da yapan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın erken seçime ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ali Özkaya'nın konuyla ilgili açıklamasını köşesine taşıyan Acet, 2018'de erken seçim olmayacağını yazdı. 

ANAYASA DİYOR Kİ: 2018'de neden erken seçim olmaz?" başlıklı yazısında Acet, kritik soruya böyle cevap veriyor.
"Birinci referansımız Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası. Orada şöyle deniyor: “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.”

Bu fıkranın konumuzla olan ilgisi şu: Siyasette önümüzdeki 2-3 aylık dönemin önemli başlıklarından bir tanesi, seçim kanununda yapılması beklenen değişiklikler olacak. Ak Parti daraltılmış seçim modeline geçmek istiyor. MHP, seçim barajının yüzde 10’dan aşağı çekilmesini öneriyor.

Haydi bunların vaz geçilmez olmadığını var sayalım, yapılacak ilk seçimde eğer bir Ak Parti/MHP ittifakı olacaksa, diğerleri gibi bunun yolu da, seçim kanununu değiştirmekten geçiyor.

ERDOĞAN'IN AVUKATI TEYİT ETTİ: Bu konuyu hem netleştirmek, hem de teyit etmek için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlığını da yapan, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya’yı arayıp konuştum.

Ali bey, seçim kanununda değişiklik yapılırsa, yukarıda aktardığım anayasanın 67 inci maddesinin son fıkrasına göre seçimlerin en erken bir yıl sonra yapılabileceğini teyit etmiş oldu.

Bu durumda, diyelim ki Mart 2018’e kadar böyle bir değişiklik yapıldı, o zaman seçimlerin 2019 Mart ayından önce yapılması otomatikman ihtimal dışında kalıyor."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:45
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mehmet Acet
  3. erken seçim
  4. Ali Özkaya
  • TarıkTarık13 dk önce
    Herşey Anketlerebakar ışık görürlerse kesin erken seçime giderler!Fakat, tünelin ucu karanlık görünüyor!
  • IkraIkra47 dk önce
    Erken secim zaruret olmadikca israftir ve de devlet ve ,milletin zaman ve ekonomik kaybidir..
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