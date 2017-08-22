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Erdoğan'ın avukatı açıkladı! ABD yakayı yine ele verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD Konsolosluğu'ndan arandığı telefon numarasının vize aldığında kayıtlı olan telefon değil, üzerine kayıtlı olmayan başka bir numara olduğunu söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 09:27
Erdoğan'ın avukatı açıkladı! ABD yakayı yine ele verdi...

Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının, üzerine kayıtlı olmadığı iddiası gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının vize aldığında kayıtlı olan telefon değil, üzerine kayıtlı olmayan başka bir numara olduğunu söyledi.

Terör uzmanı Mete Yararkonuyla ilgili, "Bu büyük bir skandal, ilk defa duyuyorum, olmayan numarayı biliyorlar, nasıl biliyorlar" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:27
  1. adil öksüz
  • alparslan kapıduvaralparslan kapıduvar23 dk önce
    ölümü gelen it cami duvarına işermiş
  • yavuz tanyavuz tan30 dk önce
    diyelimki bilmiyordunuzda şimdi öğrendiniz abd nin bu pisliğin tam ortasında oldugunu. ee şimdi ne olacak ne yapacaksınız hiç ee.etmeyim kardeşim aklımızla alay bayrı etmeyin
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT31 dk önce
    ABD köşeye mi sıkışmış :-)))) hiç güleceğim yoktu! Ulan darbeyi yapan yaptıran organize eden kaçakları ülkesine kabul eden darbeyi planlayanları köşklerde malikanelerde himaye edip Türkiyeden koruyan kollayan ABD mi köşeye sıkışmış! Hemde telefonla Adil i aradılar diye! Yuhhhh olsun size herif darbeyi yaptıranı yapanı alenen ve açıkça himaye ediyor köşeye sıkışmıyor da bir telefonla mı sıkışacak! Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz???
  • aliali46 dk önce
    O zamanda uzun süre düşünüp vizenin iptali yalanını uydurmuşlardı aslında derhal biraya gel seni saklayalım bir fırsatını bulunca seni yurtdışına kaçıralım dediler o yalana kimse inanmadı ama üzerinde kayıtlı olmayan numaradan aramışlar bu konuyu gelecek olan abd li bakanın õnüne koyalım hazırlıksız bakalım ne yapacak bu haini haisi olan abd kargo ùçağıyla kaçırdı derhal incirliki kapatalım ilk fırsatta nato dan çıkmayı refsrundumla sunalım yoksa bõlecek bizi nato
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