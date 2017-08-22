Erdoğan'ın avukatı açıkladı! ABD yakayı yine ele verdi...

Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının, üzerine kayıtlı olmadığı iddiası gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi ABD konsolosluğundan arandığı telefon numarasının vize aldığında kayıtlı olan telefon değil, üzerine kayıtlı olmayan başka bir numara olduğunu söyledi.

Terör uzmanı Mete Yararkonuyla ilgili, "Bu büyük bir skandal, ilk defa duyuyorum, olmayan numarayı biliyorlar, nasıl biliyorlar" dedi.