Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum"

Avrupa'nın çifte standartlığı tekrar sahnede! Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı olan Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2017 Cuma 02:27
"Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum"
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.
 
Alman basınında Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmişti.
 
Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.
 
Öte yandan Schulz, AK Parti'li politikacıların referandum öncesindeki etkinliklerinin iptal edilmesini de hatırlatarak "Burada önemli olan salonların yangın koruma önlemleri ya da park yerlerinin sayısı değil. Burada önemli olan Erdoğan'ın iç politik sorunları Almanya'ya taşımaması. Alman hükümeti, kentleri bu konuda zor durumda bırakamaz. Bence somut bir çizgi belirlenmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 02:27
  1. "Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum"
  2. Almanya
  3. çifte standart
  4. SPD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD yanıyor!OHAL ilan edildi
    1. ABD yanıyor!OHAL ilan edildi
    2. "Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik..
    3. Beşiktaş'ın istediği yıldız forvet..
    4. YPG'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    5. ''Hocalar izlemeden oyuncu almaya..
    6. Türkiye'nin Afrin cevabına ABD'den..
    7. Galatasaray'dan 3.Lig ekibine transfer..
    8. Ukrayna'da patlama!
    9. Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye..
    10. ABD'den 1.3 milyar dolarlık silah satışı
    11. Galatasaray'da flaş gelişme!Sezon başı..
    12. Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel itirafçı..
    13. Cami cemaatini ezmeye çalışan terörist..
    14. İran'dan açıklama: Bağdadi öldürüldü
    15. Hatay'da bombalı araç alarmı!
    16. Güler: Enis Berberoğlu'na birkaç..
    17. 'Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
    18. Galatasaray'da Sneijder depremi!
    19. Türkiye'nin en çok göç veren ve alan..
    20. Ava gitti, canından oldu
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı
    II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı