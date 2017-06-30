Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Alman basınında Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmişti.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.

Öte yandan Schulz, AK Parti'li politikacıların referandum öncesindeki etkinliklerinin iptal edilmesini de hatırlatarak "Burada önemli olan salonların yangın koruma önlemleri ya da park yerlerinin sayısı değil. Burada önemli olan Erdoğan'ın iç politik sorunları Almanya'ya taşımaması. Alman hükümeti, kentleri bu konuda zor durumda bırakamaz. Bence somut bir çizgi belirlenmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.