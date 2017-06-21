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Erdoğan'ın adaletli duruşu Kemal Kılıçdaroğlu'nu yürütüyor

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Cihan Saraç, son yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü değerlendirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:54
Erdoğan'ın adaletli duruşu Kemal Kılıçdaroğlu'nu yürütüyor

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Cihan Saraç, son yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü değerlendirdi.

İŞTE O YAZI:

Evet... Adalet Allah'ın bile kullarına emrettiği bir söz...

Adaletli olmak, Müslümanlığın en başında gelen görevi ve kutsal bir söz.

Bildiğimiz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isyan ettiğini açıkladı ve yürüme kararı aldı.

Amaç nedir?

Amacı nedir belli olmayan bir yol için yürümek ne kadar doğrudur? Bunu zaman içinde göreceğiz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu ülke için en doğru yaptığı şeyin 15 Temmuz darbe gecesinden sonra Yeni Kapı'da alınan birlik ve beraberlik mesajına herkezle birlikte katılması oldu.

CHP liderinin başka birşey var mı ben hatırlamıyorum, sizlerin hatırladığı varsa bilmiyorum.

Gezi olayları dahil yaşadımız her süreçte Hükümetin ve Erdoğan'ın  karşında durdu. Yapılan icraatların iyileştirmelerin ve başarıların iyi veya kötü herşeyi eleştiren bir muhalefet referandum da hayır dedi Sayın Kılıçdaroğlu!

 CHP  Kılıçdaroğlu'ndan mutlu ve umutlu mu?

Bunun cevabını da çok merak etmiyor değilim.

Bu ülkede Ak Parti veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yapsa eleştirdi.

Çıkıp da arkadaşlar bunuda doğru yaptınız dediiğini hatırlıyormusunuz? Ben hatırlamıyorum.

Aslında Erdoğan'ın  adaletli duruşu ve davranışı Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlunu isyan ettirdi bu yola itti ve yürüme kararı aldı.

Adalet hepimize lazım bu su götürmez bir durum gerçek.Ama Ülkenin bekası ve geleceği için herşeye muhalefet eden bir ana muhalefet liderini  anlamak ne  mümkün nede neyaptığını bilmek zor.

El insaf diyorum 17/25 olaylarında bu milletin malına canına kast eden terör örgütleri için mi adalet?

Yoksa 15 Temmuz'da yaşadığımız kalkışmayı yapan ve 248 şehidimiz sebep olanlar için mi adalet?

Ben Kılıçdaroğlu'nu anlamakta inan ama inanın cok zorlanıyorum.

Herşey ortada yapılanlar ortada mit tırlarında yaşananlar ortada iken sebep olanlar ortadayken adalet evet adalet istiyoruz

Kim bunlara bulaşmışsa yargı önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu noktadaki duruşu aslında adaleti desteklemesi k

Kılıçdaroğlu'nu yollara itti ve yürüyor.Ülkenin bekası için adalet hepimiz istiyoruz.Bu ülke hepimizin kimler neyle uğraşırsa uğraşsın yanlış olan birşey varsa adalet sarılacak  yüksek yargıdan da  şüpesiz adaletli davranlması istiyeceğiz.

Demirel olsa “yürümekle yollar aşınmaz” derdi.Geçmişte olduğu gibi ama şunu da düşünmek gerekir ki Kılıçdaroğlu yaptığı yanlışları varsa yarın adalet onunda kapısını çalacağını kendisininde unutmaması gerekir.

Kitle olarak yapılan yürüyüşün ne kadar ses getirdiğini gördük görüyoruz ve izliyoruz.

Halk kalkınma bekliyor iş bekliyor gelişim bekliyor.

Kimsenin artık tahriklere prim vereceğini bu yaşananlaradan sonra beklemesin.Allah kimseyi yollara itmesin ve yollardan medet umdurmasın mecliste yapılması gerekenler sokaklara taşınmaya kalkışılması bir ülke için demokratik bir girişim değildir.

Demokrasi ve milletin iradesi meclistedir.Burada yapılması gerekenin yapılmamış olması adalet kavramını bir o kadar da ne kadar algılandığını görmek hiçte zor değildir.

Ülke için  birlik beraberlik için yapmamız gereken tek şey Adalete güvenmemizin gerekliliğidir.Bu vesile ile kadir gecenizi mubarek olsun diler selam ve dua ile...

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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