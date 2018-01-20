Erdoğan'ın açıklamasının ardından sınırdaki zırhlı araç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrin operasyonu fiilen başladı' açıklamasının ardından sınırda devriye atan bir zırhlı aracın hoparlöründen yüksek sesle 'Fetih Marşı' çalındığı duyuldu.20 Ocak 2018 Cumartesi 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun fiili olarak başladığını açıkladı.
Açıklamayla aynı dakikalarda Hatay'ın Hassa ilçesinde Afrin sınırında devriye atan bir zırhlı askeri aracın müzik çalarından yüksek seste Fetih Marşı çalındığı duyuldu.
Askeri araç daha sonra Yağmur Hudut Karakolu'na doğru ilerledi.