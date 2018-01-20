Erdoğan'ın açıklaması sonrası Afrin vurulmaya başlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.20 Ocak 2018 Cumartesi 15:10
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.
Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
ERDOĞAN BUGÜN KÜTAHYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde " Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.