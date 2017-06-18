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Erdoğan’ın 12 koruması ABD’ye götürülmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 yakın koruması hakkında ABD’de tutuklama kararı alınmasının ardından Türkiye hamle arayışında.

18 Haziran 2017 Pazar 01:32
Erdoğan’ın 12 koruması ABD’ye götürülmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 yakın koruması hakkında ABD’de tutuklama kararı alınmasının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin karşı hamleye geçtiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, bunun için büyükelçilik karara ilişkin hukuki sürecin nasıl başlatılıp işletileceğine dair kapsamlı bir çalışma yapacak.

Götürülmeyecekler

Öte yandan Erdoğan’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gitmesi halinde korumaların durumunun ne olacağı da merak konusu. ABD’ye adım attıkları anda tutuklanacakları kesin olan 12 koruma, ABD’ye götürülmeyecek.

Zira Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham da, “Bu kişiler ABD’ye gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kişilerin ABD’ye gelip suçlamalara cevap vermelerini bekliyoruz” demişti.

Yeni korumalara vize verilecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘kararın bir mesaj niteliğinde’ olduğunu belirttiği için, ABD’nin siyah diplomatik pasaport sahibi olsalar da Erdoğan’ın yanında götüreceği yeni korumalara vize verip vermeyeceği de merak konusu.

Öte yandan korumaların diplomatik dokunnulmazlığının olup olmadığı da tartışma konusu. ABD’de yabancı bir cumhurbaşkanının yakın korumaları veya resmi heyetinde yer alan aşçı, özel hizmetli vb. statüsünde olanların diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına dair farklı görüşler var.

Bazı eyaletlerde diplomatik dokunulmazlıkları olduğu kabul edilirken, bazılarında ise böyle değerlendirilmiyor.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasınd PKK yanlısı bir grup Türk büyükelçiliği önündeki gruba saldırmış, Amerikan polisinin olaya müdahale etmemesi üzerine Erdoğan'ın korumaları devreye girmişti. Olayda çok sayıda PKK sempatizanı ağır bir şekilde darp edilmişti.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:32
  1. erdoğankoruma
  2. abd
  • ferhatferhat11 sa önce
    PKK dan ödül alan Amerikalı hakkında nedenTürk savcılar soruşturma açmaz. Türkiye'ye geldiğinde terörist i desteklemekten ve içmekten dolayı tutulamaz. HeriflerHalkbank'ınyöneticisini içeri tıkıyor , polisimiz giderse tutuklayacagimdiye bas bas bağırıyor. Bir devahşi batı filmindeki gibi arananlar diye afiş bastırıyor. bir şey yapmıyoruz.
  • telefontelefon12 sa önce
    Sıkıntı yok toplantıya telekonferansla katılalım malların arasına gitmeden de laf carpabılırız.
  • HüseyinHüseyin12 sa önce
    Korumalar gitmecek yerine adam gibi davranan kadar reis gitmesin doğrusu. Bu arkandayiz başkan
Bugünkü Akit

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