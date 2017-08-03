Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakan Bayrakçı'dan güldüren iddia: İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 53 alır

CHP’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Erdoğan’ın karşısına İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda Kesici'nin yüzde 53 ile kazanabileceğini söyleyerek güldüren bir iddiada bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:18

CHP’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Erdoğan’ın karşısına İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini iddia ederek güldüren bir iddiada bulundu.

CHP’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, 2019 seçimleri ve Meral Akşener'in yeni partisinin oy potansiyeline ilişkin yapılan son anket sonuçlarını açıkladı. KRT Televizyonu'nda bir programa katılan Bayrakçı, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini iddia etti. Bayrakçı programda Meral Akşener'in kuracağı partinin yarın seçim olsa alacağı oyun yüzde 13 ila 20 arasında olduğunu da öne sürdü.

Bayrakçı'nın komik iddiasına göre Akşener'in parti kurması sonrası yapılacak bir seçimde AK Parti'nin oy oranı 42'yi geçemez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda şu anki tabloda Kesici'nin Akşener'den daha şanslı olduğunu da söyleyen Bayrakçı, "Ama Akşener partiyi kurunca göreceğiz" dedi. Bayrakçı, "Akşener'in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum" diyerek oy tahmininde bulundu. Akşener'in şuan seçime girse yüzde 13-20 civarında oy alabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki seçimlerde CHP, Akşener, HDP ve bir de farklı bir aday çıkması durumunda birinci turda yüzde 42'yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan'ın olması durumunda İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52-53 ile kazanabileceğini söyledi.

Bayrakçı Kesici'nin kaybetse bile yüzde 49'da kalacağını da sözlerine ekledi. Bayrakçı, "Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar" dedi. Bayrakçı'ya göre İlhan Kesici HDP'nin oylarının tamamını ikinci turda alabilir. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
  1. Hakan Bayrakçı
  2. Meral Akşener1
  3. İlhan Kesici
  4. HDP
  5. SONAR
  • ZaferZafer1 sa önce
    Nereyle gülmek lazım bilemedim ki
  • ali-74ali-741 sa önce
    neresi komik anlamadım, adam araştırmasını yazmış,katılırsın katılmazsın, ama türkiyede her çıkacak adayın önünü kesmeye çalışmayın
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Akşener değil Karaşenerde gelse RTE karşında şansı ne kadar dersen % 0 yani şans vermiyorum.Partinin alacağı oy oranı % 5 o'da belki......Birde anketçiler ne yiyip içmişler ise bende istiyorum.
  • TuranTuran1 sa önce
    Kargalarbile güler ilhan kesici Cumhurbaşkanısayın Erdoğanın önüne geçermiş hele ki fetonun kızı meral % 18 %25 oy alışmışkimden aliyorki merak ettim alacağı oy MHPden %05 fetoculardan %4kasettaroğlu da bi kıyak yapar 2 de ordan gelir bu durumda meral ve kk tarihin çöplüğüne gidersin
  • ABDİABDİ1 sa önce
    CAHİL CHP İYİ OLUR
  • Ertuğrul GaziErtuğrul Gazi1 sa önce
    Tv toplantılarına katılan konuşmacılara ALKOL ve UYUŞTURUCU MUAYENESİ yapılmalı.
  • akınakın1 sa önce
    ihsan kesicimi??? o kim. ne vermiş bu zamana kadar güzel ülkeme.ihsan kesicinin demirelin damadı olmaktan başka ne özelliği var.
  • Osmanlı TorunuOsmanlı Torunu1 sa önce
    Bu zatın işkembesi bayağı geniş. İşkembeden sallıyorda sallıyor...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
  1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
  2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
  3. Resmen açıklandı: 2019'da..
  4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
  5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
  6. Dink cinayetinde flaş karar!
  7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
  8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
  9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
  10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
  11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
  12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
  13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
  14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
  15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
  16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
  17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
  18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
  19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
  20. Malatya’da klima satışları patladı
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…