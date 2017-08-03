Hakan Bayrakçı'dan güldüren iddia: İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 53 alır

CHP’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Erdoğan’ın karşısına İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini iddia ederek güldüren bir iddiada bulundu.

CHP’ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, 2019 seçimleri ve Meral Akşener'in yeni partisinin oy potansiyeline ilişkin yapılan son anket sonuçlarını açıkladı. KRT Televizyonu'nda bir programa katılan Bayrakçı, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda yüzde 53 ile Kesici'nin kazanabileceğini iddia etti. Bayrakçı programda Meral Akşener'in kuracağı partinin yarın seçim olsa alacağı oyun yüzde 13 ila 20 arasında olduğunu da öne sürdü.

Bayrakçı'nın komik iddiasına göre Akşener'in parti kurması sonrası yapılacak bir seçimde AK Parti'nin oy oranı 42'yi geçemez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin İlhan Kesici'yi aday göstermesi durumunda şu anki tabloda Kesici'nin Akşener'den daha şanslı olduğunu da söyleyen Bayrakçı, "Ama Akşener partiyi kurunca göreceğiz" dedi. Bayrakçı, "Akşener'in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum" diyerek oy tahmininde bulundu. Akşener'in şuan seçime girse yüzde 13-20 civarında oy alabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki seçimlerde CHP, Akşener, HDP ve bir de farklı bir aday çıkması durumunda birinci turda yüzde 42'yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan'ın olması durumunda İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52-53 ile kazanabileceğini söyledi.

Bayrakçı Kesici'nin kaybetse bile yüzde 49'da kalacağını da sözlerine ekledi. Bayrakçı, "Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar" dedi. Bayrakçı'ya göre İlhan Kesici HDP'nin oylarının tamamını ikinci turda alabilir.