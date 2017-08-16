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Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabındaki titrinin “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” yerine “Türkiye Cumhurbaşkanı” şeklinde yazılması yeni bir tartışma başlattı. Muhalif medyadaki manipülatif haberlere son noktayı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan koydu...

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabında yer alan titrinde yaptığı bir değişiklik spekülasyon konusu haline getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilmesi üzerine, sosyal medya hesabına "AK Parti Genel Başkanı" ifadesi eklendi.

Bu düzenleme sırasında makamının ismi “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” yerine “Türkiye Cumhurbaşkanı” şeklinde yazıldı.

Muhalif medyada bu düzenleme; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin isminden 'Cumhuriyet'i çıkardı / attı!" şeklinde yer aldı.

BEŞTEPE'DEN JET YANIT

Değişikliğin sosyal medyada manipülasyonlara açık hale gelmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dan açıklama geldi.

 

Hasan Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Reisi Cumhuru" ve "Türkiye Cumhur Reisi"; Celal Bayar'ın "Türkiye Cumhurbaşkanı" ve İsmet İnönü'nün "Türkiye Reisicumhuru" titrlerini kullandığı resmi yazışmaları paylaştı.

Doğan'ın bu paylaşımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından kullandığı “Türkiye Cumhurbaşkanı” ifadesinin teamüle uygun olduğunu gözler önüne serdi. 

(SuperHaber)

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
  1. Hasan Doğan
  2. Türkiye
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı
  4. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı
  • eminemin38 dk önce
    Yahu bu kemalistler m.kemale resmen tapıyor. fakat biri de onun yaptığının aynısını yapınca veryansın ediyorlar. tanımadan tapmak böyle bir şey demek. hükümete muhalefet eden bütün gazeteleri de kapatacak olsa ne yapacaklar, nereden zırlayacaklar merak ediyorum.
  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    Bahane aramaya gerek yok. Cumhuriyeti istemiyoruz deyin geçin. Karşı çıkacak kim kaldı?
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