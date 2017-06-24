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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de olduğu sırada terör yandaşlarıyla kavga eden Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden sonra protesto gösterisi düzenlemek isteyen terör sempatizanlarına Amerika polisi izin verdi.

2 TÜRK TUTUKLU

Türkiye aleyhinde slogan atan PKK yandaşlarına Türk korumalar müdahale etmek zorunda kaldı. Bazı Türk vatandaşlarının da karıştığı olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

19 YIL İSTEDİLER

PKK sempatizanlarına saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım'ın yargılanma süreci başladı. Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

KORUMALAR HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Washington Emniyet Müdürlüğü kavgaya karışan Erdoğan’ın korumaları için de yakalama emri çıkardı.

Kavgaya karışmakla suçlanan ABD vatandaşı Sinan Narin Virginia eyaletinde tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:22
  1. ABD
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump
  • muratmurat18 dk önce
    Kemal ve yol arkadaşları washintonada yürüyecekmisiniz.bak pkk lılarla kavga etti diye 18 yıl hapis istenmiş.kemal neden abd ye almaya ya vs tek cümlen OLAMIYOR.
  • YusufYusuf25 dk önce
    Dise dis kana kan. Aynisi buradaki abd vatandasina da yapilmali.
  • RasimRasim36 dk önce
    Al sana Kafirlerin İnsan haklari! Tam cehapelik!
  • Cem GüzelCem Güzel48 dk önce
    Kanun var Nizam varHer Ülkenin anayasası var Ona mecbur uyacaksınYoksa böyle Aglar Aglar oturursun
  • HarunHarun55 dk önce
    Ulkemizde suc isleyen amerikalilara misliyle karsilik verilmeli
  • esereser1 sa önce
    Batının demokrasi anlayışı batı batı normları diyen isminin önünde bol ünvan bulunan kişilerin özgürlük anlayışı.
  • tomtomtummytomtomtummy1 sa önce
    merak etmeyin birsey olmaz. Kavgaya bizzat alet olduguna dair video kayitlariyla delil uretebileceklerini sanmiyorum. T.C. Washington Konsoloslugu iyi bir avukat ayarlar. Sarfettigi sozlu reaksiyon ceza almasina sebep teskil etmez.
Bugünkü Akit

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