Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis istemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de olduğu sırada terör yandaşlarıyla kavga eden Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.24 Haziran 2017 Cumartesi 11:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden sonra protesto gösterisi düzenlemek isteyen terör sempatizanlarına Amerika polisi izin verdi.
2 TÜRK TUTUKLU
Türkiye aleyhinde slogan atan PKK yandaşlarına Türk korumalar müdahale etmek zorunda kaldı. Bazı Türk vatandaşlarının da karıştığı olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 2 Türk vatandaşı tutuklandı.
19 YIL İSTEDİLER
PKK sempatizanlarına saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım'ın yargılanma süreci başladı. Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istendi.
KORUMALAR HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
Washington Emniyet Müdürlüğü kavgaya karışan Erdoğan’ın korumaları için de yakalama emri çıkardı.
Kavgaya karışmakla suçlanan ABD vatandaşı Sinan Narin Virginia eyaletinde tutuklanmıştı.