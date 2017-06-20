Erdoğan'ı şaşırtan bakan istifa etti!

Fransa’nın yeni atanan Savunma Bakanı Sylvie Goulard, Avrupa fonlarının yanlış kullanımıyla ilgili soruşturma kapsamında Emmanuel Macron hükümetinde istifa ettiğini açıkladı. Macron tarafından geçtiğimiz ay Savunma Bakanı olarak atanan Goulard, Pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yeni hükümetin bir parçası olmak istemediğini dile getirdi. Fransız Bakan istifasının "iyi niyet" olduğunu dile getirerek, "Savunma zorlu bir görev. Ordularınızın onuru, hayatlarını tehlikeye atan kadın ve erkeklerimizin onuru kendileri ile ilgili olmayan tartışmalara karıştırılmamalıdır" dedi.



Fransa Başbakanı Eduard Philippe'nin yeni hükümeti bugün kurması bekleniyor. (İHA)



ERDOĞAN'I ŞAŞIRTMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayı sonlarında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deyken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile tanışmıştı.

Erdoğan, Goulard ile tanıştığında Macron'a "Silahlı kuvvetlerin başına bir bayanın gelmesi enteresan" demişti.