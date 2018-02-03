Erdoğan'ı örnek gösterdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce kürsüye geldi. İnce'nin konuşmasının satır başları şöyle:

GENEL BAŞKAN İSTİFA ETSİN

İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Bunu tüzüğe yazacağız.

ERDOĞAN İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLDU

Bir genel başkan ilk seçiminde iktidar oluyor. Bakın. Ecevit, Özal, Demirel, Erdoğan... Hepsi ilk seçiminde iktidar oldu. Sen 8 defa denedin bir şey olmadı.

SIĞINMIŞLAR 3-5 BELEDİYEYE

CHP'de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy (belediyeler) onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum

ADAYLIĞI DÜŞEBİLİR

Muharrem İnce'nin topladığı imzalar arasında 49 mükerrer imza olduğu belirtildi. Sorun çözülmezse İnce'nin adaylığı düşebilir.