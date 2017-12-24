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Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti. Vekiller, Erdoğan'ı meclisin girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi.

24 Aralık 2017 Pazar 23:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti. Vekiller, Erdoğan'ı meclisin girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a ziyareti kapsamında Sudan Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı.

TEKBİRLERLE KARŞILADI

Büyük bir sevinç yaşayan Sudan'lı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclisin girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi. Bazı milletvekillerinin ise ağladıkları gözlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 23:19
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sudan
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney20 dk önce
    Allahu Ekber!
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