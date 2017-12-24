Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti. Vekiller, Erdoğan'ı meclisin girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a ziyareti kapsamında Sudan Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı.

TEKBİRLERLE KARŞILADI

Büyük bir sevinç yaşayan Sudan'lı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclisin girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi. Bazı milletvekillerinin ise ağladıkları gözlerden kaçmadı.