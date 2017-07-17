Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 132'nci Filo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava korumalığını yapıyor. Hava Koruma Ekibi'nin başında ise bir dönem FETÖ kumpasına kurban giden Hava Albay Mete Kuş yer alıyor.

FİLO KOMUTANI

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, şimdilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ana' uçağı ile seyahat ederken en güvendiği isim olan Albay Kuş, anı zamanda 3'üncü Ana Jet Üssü'nde Hava Harekât ve 132'nci Filo'nun komutanlığını da yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın seyahatleri sırasında 'Ana' uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Pilot Albay Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti.



ERDOĞAN'DAN SELAMLAMA

15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Hava Pilot Albay Kuş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak içinden el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti. Cumhurbaşkanı'nın selamı üzerine Albay Kuş da, F-16 ile 'Ana' uçağının kanadına kadar yaklaşarak bu selama karşılık vermişti. Kaynak: Sabah