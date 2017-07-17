Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hava korumasını üstlenen ve ‘Ana’ uçağına eşlik eden ekibin başındaki Hava Albay Mete Kuş, FETÖ kumpasıyla bir dönem görevinden alınmıştı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:04
Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 132'nci Filo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava korumalığını yapıyor. Hava Koruma Ekibi'nin başında ise bir dönem FETÖ kumpasına kurban giden Hava Albay Mete Kuş yer alıyor.

FİLO KOMUTANI
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, şimdilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ana' uçağı ile seyahat ederken en güvendiği isim olan Albay Kuş, anı zamanda 3'üncü Ana Jet Üssü'nde Hava Harekât ve 132'nci Filo'nun komutanlığını da yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın seyahatleri sırasında 'Ana' uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Pilot Albay Mete Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti.


ERDOĞAN'DAN SELAMLAMA
15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Hava Pilot Albay Kuş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak içinden el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti. Cumhurbaşkanı'nın selamı üzerine Albay Kuş da, F-16 ile 'Ana' uçağının kanadına kadar yaklaşarak bu selama karşılık vermişti. Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:04
  1. Cumhurbaşkanı
  2. F-16
  3. son dakika
  4. haberler
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    1. Meteoroloji'den yağış uyarısı!
    2. Dolar 10 ayın düşüğüne yakın..
    3. Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden..
    4. Bağdadi'nin yerine Tunisi
    5. Ersan Adem Gülüm Avustralya'da
    6. Lucas Leiva Lazio'da
    7. İETT otobüsünde yangın
    8. Katar krizinin arkasından o ülke çıktı!
    9. Yalancılıkta çığır açtı! Öyle..
    10. Ümit Özdağ'dan komik iddia: Parti..
    11. Lunaparkta dehşet… Ölü ve yaralılar var!
    12. Polis evin perdelerinin hiç..
    13. Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı..
    14. Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat..
    15. SGK'dan müjdeli haber!
    16. Kocaeli'de yılanları çıkarmak için..
    17. Mauricio Isla Fenerbahçe'yle anlaştı
    18. Tek tip kıyafet için flaş gelişme!
    19. Teröristbaşını kudurtacak gelişme!..
    20. Olay çıkaracak müthiş iddia! Krizin..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait