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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk yolcuların üzerini köpeklere aratan Avusturya’ya tepki göstererek, “Ya sen insan değil misin!” dedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda Batı'ya sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Türkiye'ye gelen vatandaşıma kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin!” ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir.  Biz onu ey teslimiyet senin adın İslam'dır niyazıyla biliyoruz. Biz onu asla intikam peşinde koşmayın, adalet arayın ama yapılanları da kesinlikle unutmayın sözleriyle hatırlıyoruz. Biz onu Boşnak'lar ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler vasiyetityle hatırlıyoruz. Biz o gönül insanını vefatından bir gün önce yazdığı, "Dik dur, yıldızların altında nasıl başı eğik durursun, hangi yoldan gidersen git sonunda ölüm bekliyor, bu yüzden dik dur" mesajıyla hatırlıyoruz.Biz onu elimi avuçlarının içine alıp buralar evladı Fatiham'dır, Bosna'ma sahip çıkın emaneti ile hatırlıyoruz. Biz de Bosna'yı korumaya devam edeceğiz

BATI HALA ÖLDÜRÜYOR

Aliya Müslüman olmanın kalmanın Müslümanca yaşamanın mücadelesini vermiştir, ne inancından ne de Boşnak kimliğinden vazgeçmemiştir. Batılı insanlara şirin görünmeyi ihanet sayar. Avrupalı Müslümanım derken ben Avrupa'ya giderken başım önümde gitmiyorum der. Çünkü Batı, 7'den 70'e öldürdü ve hala da öldürüyor. Aliya cezaevini de savaşı da görmüştür. Bu her şahsa nasip olmaz. Bu cesaretinin en temel harcıdır.

“ YA SEN İNSAN DEĞİL MİSİN?”

Medeni Avrupa'nın gözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir. Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir. Hala bu yamyamlar yaşıyor. Son seçimlerde Hollandalıların yamyamları ile bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Trabzonlu Hollanda'da çalışan işçime köpeklerinin nasıl saldırdığını gördük. Bakın yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelen vatandaşıma kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara. Kadınsa kadın polisin arasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların karakterinde bu var. Ama bir Müslüman'da bu olamaz. Çünkü Müslüman zulmedemez. 

BATI MEDENİYETİNİN MEZAR TAŞLARI

Bizim onun duruş ve asaletinden öğrenecek çok şeyi var. Emperyalistler, kan emiciler sömürmeye devam ediyor. Arakan'ın haini görüyoruz. O güçlü bildiklerimiz bu işi çözemezler mi? Ama ölen Müslüman ise onlar için önemli değil. Terörist Hıristiyanların içinden çıktıysa ses yok. Biz DEAŞ terörist diyoruz ve mücadele veriyoruz. Niye? Biz onların İslam ile alakası olmadığını açıkça haykırıyoruz. Halep'ten İdlib'e insanlar kaçarken ses çıkardılar mı? Ona sessiz kalan Myanmar'daki Budist terörüne ses çıkarmıyor. İnsan hakları demokrasi ve özgürlükler dün Boşnak'lara bugün de Suriyelilere Filistinlilere çok görünüyor. Zulmü tribünlerden seyredenler değişmedi. Sahile vuran masum çocuk bedenleri Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır.

AVRUPA'YI UYARDI: KIYAMET SENARYOSU

Bugün Avrupa'nın hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın arttığı, Neonazi partilerinin hükümet ortağı olduğu bir Avrupa felakete sürükleniyor demektir. Şu anki manzara bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Bu kötü gidişatı öncelikle Avrupalı siyasetçiler, akademisyenler ve sanatçılar engelleyebilir. Bu salondaki sanatçılara çok büyük görevler düşüyor.

REÇETE TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ

Türkiye Avrupa'ya muhtaç durumda değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. Onlar görmek istemese de reçete Türkiye'nin tam üyeliğidir. "

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Aliya İzzetbegoviç
  • MineMine17 sa önce
    Nesini anlamadiniz ,onlar bir aktion yapti. Tc de buna karsi bir, Reaksiyon yapti.Ilk tasi atan aktionu gerceklestirendir.Ayrica zaten Reis dedi defahatle kac kez, bundan sonra misilleme olacak.Misal abd vize yok mu diyosun ok sanada yok. Köpekleerdogan mi, aratiyosun.okMine bende, aratirim. Misilleme yapacagiz susmayacagiz diyorlar hep zaten . Reis burda gerceklestirilen Aktiona kiziyor!
  • Ali Ali 17 sa önce
    Bir kişinin sorumsuzluğu desek?? Olamazmı?THY açıkladı rutin uygulama her havayoluna yapılıyor ihbar varsa diye?? O görevli dazlak işten atılsın tamam..
  • Süleyman AydınSüleyman Aydın18 sa önce
    Ne düşünüyorum: Bütün hristiyanlar barbar teröristlerdir diye düşünüyorum.
  • hercaihercai18 sa önce
    Biz de onlari egitilmis Bozkurtlarla yoklayalim, bakalim hoslarina gidecekmi. Kisas boyle olur.
  • HurriyetHurriyet20 sa önce
    Mütekabilyet esastır , yoksa yanarsın Her vatandaşa yapmaya kalkarlarTepkiyi verirsen etki biter
  • gahagaha20 sa önce
    Kisasta hayat vardır ayeti kerim.
  • Nmt krtlNmt krtl21 sa önce
    Aynıyla karsılıktan anlarlar umarım
  • ArifArif21 sa önce
    Siyaset böyle işte...Orada kısas uygulandı ve mecburdu. Güç gösterisi yani...
  • ElifElif21 sa önce
    Demekki onlar zamanında neler göndermiş Türkiyeyeki öyle ara yaptırıyo içimiz boşuna pislik dolmadı onlar yolunu bilirde biz bilemedik içimizdeki yollu hayinlerden sayın Cumhurum...
  • hkkt pnrhkkt pnr21 sa önce
    İyi de Reisim aynı uygulamayı ertesi gün bizde yaptık. Walla şaşıyorum yukarıda yazılanlar dan sonra siyasete güvenim kalmadı.
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