Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda Batı'ya sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Türkiye'ye gelen vatandaşıma kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin!” ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. Biz onu ey teslimiyet senin adın İslam'dır niyazıyla biliyoruz. Biz onu asla intikam peşinde koşmayın, adalet arayın ama yapılanları da kesinlikle unutmayın sözleriyle hatırlıyoruz. Biz onu Boşnak'lar ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler vasiyetityle hatırlıyoruz. Biz o gönül insanını vefatından bir gün önce yazdığı, "Dik dur, yıldızların altında nasıl başı eğik durursun, hangi yoldan gidersen git sonunda ölüm bekliyor, bu yüzden dik dur" mesajıyla hatırlıyoruz.Biz onu elimi avuçlarının içine alıp buralar evladı Fatiham'dır, Bosna'ma sahip çıkın emaneti ile hatırlıyoruz. Biz de Bosna'yı korumaya devam edeceğiz

BATI HALA ÖLDÜRÜYOR



Aliya Müslüman olmanın kalmanın Müslümanca yaşamanın mücadelesini vermiştir, ne inancından ne de Boşnak kimliğinden vazgeçmemiştir. Batılı insanlara şirin görünmeyi ihanet sayar. Avrupalı Müslümanım derken ben Avrupa'ya giderken başım önümde gitmiyorum der. Çünkü Batı, 7'den 70'e öldürdü ve hala da öldürüyor. Aliya cezaevini de savaşı da görmüştür. Bu her şahsa nasip olmaz. Bu cesaretinin en temel harcıdır.



“ YA SEN İNSAN DEĞİL MİSİN?”



Medeni Avrupa'nın gözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir. Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir. Hala bu yamyamlar yaşıyor. Son seçimlerde Hollandalıların yamyamları ile bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Trabzonlu Hollanda'da çalışan işçime köpeklerinin nasıl saldırdığını gördük. Bakın yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelen vatandaşıma kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara. Kadınsa kadın polisin arasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların karakterinde bu var. Ama bir Müslüman'da bu olamaz. Çünkü Müslüman zulmedemez.



BATI MEDENİYETİNİN MEZAR TAŞLARI



Bizim onun duruş ve asaletinden öğrenecek çok şeyi var. Emperyalistler, kan emiciler sömürmeye devam ediyor. Arakan'ın haini görüyoruz. O güçlü bildiklerimiz bu işi çözemezler mi? Ama ölen Müslüman ise onlar için önemli değil. Terörist Hıristiyanların içinden çıktıysa ses yok. Biz DEAŞ terörist diyoruz ve mücadele veriyoruz. Niye? Biz onların İslam ile alakası olmadığını açıkça haykırıyoruz. Halep'ten İdlib'e insanlar kaçarken ses çıkardılar mı? Ona sessiz kalan Myanmar'daki Budist terörüne ses çıkarmıyor. İnsan hakları demokrasi ve özgürlükler dün Boşnak'lara bugün de Suriyelilere Filistinlilere çok görünüyor. Zulmü tribünlerden seyredenler değişmedi. Sahile vuran masum çocuk bedenleri Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır.



AVRUPA'YI UYARDI: KIYAMET SENARYOSU



Bugün Avrupa'nın hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın arttığı, Neonazi partilerinin hükümet ortağı olduğu bir Avrupa felakete sürükleniyor demektir. Şu anki manzara bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Bu kötü gidişatı öncelikle Avrupalı siyasetçiler, akademisyenler ve sanatçılar engelleyebilir. Bu salondaki sanatçılara çok büyük görevler düşüyor.



REÇETE TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ



Türkiye Avrupa'ya muhtaç durumda değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. Onlar görmek istemese de reçete Türkiye'nin tam üyeliğidir. "