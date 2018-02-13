Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Erdoğan'ı destekliyorlar, Türkleri boykot edin"

Almanya’da aşırı sağcı AfD partisi Başkan Yardımcısı Gottschalk, Almanları Türk dükkanlarını boykot etmeye çağırdı.

13 Şubat 2018 Salı 20:28
"Erdoğan'ı destekliyorlar, Türkleri boykot edin"

Almanya'da mülteci ve İslam karşıtı kampanyayla eyaletlerden sonra üçüncü güçlü büyük parti olarak Federal Meclis’e de giren aşırı sağcı AfD’nin Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Kay Gottschalk, Almanları Türk dükkânlarını boykota çağırdı. Almanya’nın Krefeld kentinde AfD’nin 24 Ocak’taki yılbaşı resepsiyonunda konuşan Gottschalk, “Vicdan sahibi tüm vatandaşlara sesleniyorum: Almanya’daki Türk dükkânlarını boykot edin. Onların yüzde 70’i Erdoğan’ı destekliyor” dedi. Toplantıya katılan AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen’in bu sözlere hiçbir tepki göstermemesi dikkat çekti.

ÖZRÜ KABUL EDİLMEDİ

AfD’li vekilin Türk dükkânlarını boykot çağrısı Almanya’da Nazi dönemini çağrıştırdı. Nazi Almanyası’nda Yahudi Soykırımı Yahudi dükkânlarını boykot çağrısıyla başlamıştı. Kay Gottschalk, Türkiye karşıtı açıklamalarını geçen günlerde de sürdürdü. Gottschalk, "Suriyeli Kürtlerin DEAŞ'e karşı mücadelesi sayesinde Almanya’nın güvenli olduğunu" savundu.

Gottschalk, sözleri kamuoyunda yoğun tepki uyandırınca özür diledi. Fakat Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) gençlik kolları Juso’ların Krefeld teşkilatı özrü kabul etmedi. SPD Krefeld teşkilatı, “Bu kişiler medyaya çıkmak için kışkırtıcı konuşuyorlar. Ama sonra cezai kovuşturmadan kurtulmak için özür diliyorlar” açıklaması yaptı.

SPD’DEN ANLAMLI YANIT

Jusos Krefeld Başkanı Stella Rütten ve yöneticileri, cumartesi günü Krefeld’te milletvekili bürosunu açan Kay Gottschalk’ı Türk dükkânlarından satın aldıkları bir sepet Türk ürünü götürerek protesto etti. Gottschalk, eski bir SPD üyesi olarak halen SPD’ye yakınlık duyduğunu belirterek, Jusos üyelerini şampanya içmeye davet etti. Ama Teşkilat Başkanı Rütten daveti reddetti.

NAZİ GİBİ

AfD’li vekil Kay Gottschalk’a aynı partiden Federal Meclis Milletvekili Martin Renner sert tepki gösterdi. Bunu “Bir Nazi Metodu” olarak niteleyen milletvekili Renner, böyle bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Kay Gottschlak’ın özrünün yeterli olmayacağını belirterek, kendisini istifaya çağırdı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:28
  1. Kay Gottschlak
  2. AfD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48 yıllık arkadaşı…
    1. Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48..
    2. Şehit annesine hakaret eden şoför..
    3. Aralarında o isimlerin de olduğu…..
    4. Askeri araçla minibüs çarpıştı!
    5. Yanına kâr kalmadı... Şehit annesine..
    6. Son işlerine giderken yakalandılar
    7. Barışmak istemeyen eski eşine kurşun!..
    8. İslam tarihinde 5 muhteşem kadın
    9. "Erdoğan'ı destekliyorlar, Türkleri..
    10. Komünist Çin rejime destek verecekmiş
    11. Rejimden Türkiye'ye karşı yardım
    12. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    13. O ülkede 100 bin kişi sokaklarda yaşıyor
    14. Trump: Hem onlar hem biz kaybettik
    15. ABD, Rus tankını vurdu
    16. Türkiye: Yunanistan derhal son versin
    17. 3. Havalimanı inşaatında hayatını..
    18. Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı
    19. Tunus milletvekili Siyonist bayrağını..
    20. Son dakika… Askeri araç minibüs ile..
    YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
    YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...