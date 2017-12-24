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Erdoğan'ı bir anda karşısında görünce şaşkına dönen genç konuştu

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşısında görünce heyecandan ne yapacağını şaşıran Abdurrahman Daş, konuştu.

24 Aralık 2017 Pazar 13:38
Erdoğan'ı bir anda karşısında görünce şaşkına dönen genç konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazar günü Karamanprogramında kendisini çaya davet eden aileyi ziyaret etti. Aynı binada oturan Abdurrahman Daş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, karşısında görünce heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Erdoğan'ın, elini öpüp, sarılan Daş, üzerindeki heyecanı 1 haftadan bu yana atamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen 17 Aralık günü Karaman'da partisinin il kongresine katıldı, ardından da Aktekke 15 TemmuzDemokrasi Meydanı'nda toplu açılış töreninde halka seslendi. Meydandaki bir binanın balkonundan 'Gurbetçi ailesi, Reisimiz çay davetimize evet! dermisiniz yazılı pankart açıldı. Erdoğan, törenin ardından çay davetinde bulunan Hollandada yaşayan Bozağaç ailesine ziyaret için girdiği binada Abdurrahman Daş ile karşılaştı. Trafik hasar danışmanlığı yapan Daş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Elini öpüp, sım sıkı sarıldı. Erdoğan da ''Beni komaya sokacaksın diyerek espriyle uyardı. Daş, Erdoğan'ı, çaya davet etti. Erdoğan da bir üst kattaki kendisini çaya davet eden aileyi ziyaret edeceğini belirtti. Bunun üzerine Daş, Erdoğan'ı, telefonla annesi Pakize Daş ile konuşturdu. Erdoğan, anne Daş'a, ''Senin bu delikanlı ne alem çocuk, az kalsın beni komaya sokacaktı'' diyerek annesiyle bir süres telefonla sohbet etti.  Bu anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. 

'CUMHURBAŞKANI'NI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, karşısında görünce ne yapacağını şaşırdığını ifade eden Daş, şunları söyledi:''O gün, Cumhurbaşkanımızın bizim binaya geleceğini hiç beklemiyordum. Cumhurbaşkanımızı karşımda görünce ne yapacağımı bilemedim. O gün balkondan hep çayı göstererek, 'Reis çay var gelir misin' diye hep bağırdım. O da, Allah razı olsun bizleri kırmadı geldi. Düşünsenize koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayağınıza çay içmeye geliyor. Şimdiye kadar ben hiç Ak Partiye oy vermemiştim. Bir oyum bile nasip olmamıştı. Cumhurbaşkanımızı karşımda görünce heyecandan 3 bir süre  sım sıkı sarılmışım, Cumhurbaşkanımız hemen bana 'Dur ne yapıyorsun, beni komaya sokacaksın' diye espri yapınca ne yaptığımı anladım. Çok değişik bir duyguydu. Halen heyecanından duramıyorum. İnanın kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. '' Daş, Erdoğan'ın, yeniden Karaman'a gelmesi durumunda çay içmeye davet etti.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 13:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  • sevdali ulkesinesevdali ulkesine9 sa önce
    Adam seviliyor kardesim,bunun lami cimi yok bu kadar...ADAM SEVILIYOR...calisin sizde sevilin
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