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Erdoğan'ı Akşener'e oy vermekle tehdit eden tuhaf horozcu!

Horoz dövüşçüleri, horoz dövüştürenlere hapis cezası düzenlemesine karşı tuhaf bir çağrıda bulundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2 milyon oyu Meral Akşener’e vermekle tehdit eden bir horoz dövüşçüsü düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

“Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen horoz dövüşçüsü, Meral Akşener’in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söyledi ve “2 milyon oyu Akşener’e kaydırmak istiyorlar” mesajını verdi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 13:54
  1. Horoz dövüşçüleri
  2. horoz
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 21 dk önce
    Biri mi öttü?Horozun tehdidi çok komik olmuş :)))
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