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Erdoğan'ı Afrikalı Türkler karşıladı

Erdoğan'ı karşılayan Çad'da kalan Türk kökenli Abeşeler, "Türkiye'nin Çad'daki ailesi, Türkiye'nin bahçesi size hoşgeldiniz diyor" pankartı açtı.

26 Aralık 2017 Salı 20:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı.

​ÇAD'I ZİYARET EDEN İLK CUMHURBAŞKANI

Ziyaret, Çad'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası, Çad Cumhurbaşkanı Debi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilmesi bekleniyor.

 

TÜRK KÖKENLİ ABEŞELER ŞARKILARLA KARŞILADI

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı.

Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

TÜRKİYE-ÇAD İLİŞKİSİ

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler son yıllarda artış kaydetti. Geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan siyasi ilişkiler, 1969 yılında Nijerya'daki Türk Büyükelçiliği'nin Çad'a akredite olmasıyla yeniden tesis edildi.

Daha sonra 1 Mart 2013'te Encemine'de Türk Büyükelçiliği faaliyete geçti. Çad'ın Ankara Büyükelçiliği ise 10 Aralık 2014'te açıldı. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetiyle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Debi 27-30 Nisan 2000'de Türkiye'yi ziyaret etti.

Dönemin Çad Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet de 15-18 Aralık 2014'te Türkiye'ye resmi ziyaret düzenledi. Türkiye ve Çad arasındaki toplam ticaret hacmi 2016 itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde. Türkiye'nin Çad'a yaptığı ihracat yaklaşık 18 milyon, ithalat ise yaklaşık 22 milyon dolar civarında.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 20:20
  1. AFRİKALI TÜRKLER
  2. ABEŞELER
  3. Çad
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • KemalKemal3 sa önce
    Evet. Ilk once muslumanlar halifesini secmeli. Sonra Allah lutfeder zelil durumlardan bizi aziz durumlara cikarir
  • SADDİSADDİ4 sa önce
    ACİLEN HİLAFET İLAN EDİLMELİDİR. ARTIK YETER. YAŞASIN HİLAFET.

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