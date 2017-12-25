Erdoğan'dan Umre için yeni rota önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde yeni bir adım atabileceklerine de işaret ederek, "Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz." ifadesini kullandı.

Salonda bulunan gençlere, "Bu olur mu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız." dedi.