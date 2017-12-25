Erdoğan'dan Umre için yeni rota önerisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.25 Aralık 2017 Pazartesi 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde yeni bir adım atabileceklerine de işaret ederek, "Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz." ifadesini kullandı.
Salonda bulunan gençlere, "Bu olur mu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız." dedi.