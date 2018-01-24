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Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Son verin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 22:49
Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Son verin!

ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas gerçekleşti.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüş teatisinde bulunuldu

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A UYARI: SON VERİN

Erdoğan'ın görüşmede Trump'a "ABD, PYD/YPG'ye silah desteğine son vermeli" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, Suriye ve ikili konularda, Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 22:49
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  • AvciAvci39 dk önce
    Abd nin yalanı na doyduk.kaypak siyaset. Güvenilmez.dost görünümünde düşman.
  • Nasır Önder Nasır Önder 40 dk önce
    Katil katildir. Abd asla terörü destekten caz geçmez 40 yıldır PKK yi bu adı yaratıklar destekliyor. Bizim yıllardır 40.000 e yakın şehidimiz var. Tüm çabamızı ve gücünüzü yıllardır çapulcu teröristlerle uğraşarak geçirdik. Enerjimızı buralarda tükettiler. Ama artık eski Türkiye yok.Tam Bağımsız ülke için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz ölünce şehit. Kalınca gazı oluruz. Yürü reisicumhurum. Kimseye güvenme. Biz varız arkanda. 80 milyon var..
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