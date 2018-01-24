Erdoğan'dan Trump'a uyarı: Son verin!

ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas gerçekleşti.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüş teatisinde bulunuldu

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A UYARI: SON VERİN

Erdoğan'ın görüşmede Trump'a "ABD, PYD/YPG'ye silah desteğine son vermeli" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, Suriye ve ikili konularda, Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etti.

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