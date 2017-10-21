Erdoğan'dan Trump'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Medeniyet Şurası'ndaki konuşmasında ABD'ye sert eleştiriler yöneltti.21 Ekim 2017 Cumartesi 12:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ve Başkan Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan ''Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık ama şu anda eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. Ben bu ülkeye medeni demem'' dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Hoca olmak ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor.
Biz bir medeniyet mücadelesinin mücadelesi içerisindeyiz. Medeniyetimizin inşası değil, ihyası hareketi içerisindeyiz.
Biz medeniyet mücadelesi içindeyiz. Medeniyetimizin inşası değil ihyası hareketi içindeyiz. Madem ki medeniyetin özünü belirleyen inançlardır, öyleyse bizim de farkımızı ortaya koymamız şarttır. Bilim ve teknik önemli olmakla birlikte inancı ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet değildir.
"100 KAT BİNA MEDENİYET DEĞİL"
Bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür özelliklere bakılır, halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti, mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük, onu da söyleyeyim.
TRUMP BİR TİPOLOJİ
Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipoloji. Farklı düşünce anlayışına kapıları kapatmadık. Bizim hedefimizde insan yaradılışların en şereflisidir. Fakat görüyorum ki Amerika'da durum böyle değil. Şu andaki gidiş orada sıkıntıdadır. Demokrasinin beşiği deniyor. Benim 13 korumam daha Amerika'da tanımadan, görmeden gıyaplarında gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin, yanımda korumalarım. Teröristlere orada adeta bizi dövdürme tehdidi ile karşı karşıya bırakacaksın, korumalarım tedbir alacak... Bunlarla ilgili savcı gözaltı kararı verecek. Böyle adalet olur mu?
"BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?"
Medeniyetimizi ihya etmenin yolunu doğrudan kendimizde aramalıyız. Nasıl aklı olmayan insan dinen mazur görüldüğü için mükellefiyetlerinden muaf tutuluyorsa, aklını başkasına teslim edenin de ne dini ne medeniyeti kalır. Ülkemizin mağdurlara el uzatması da kadim medeniyetimizdendir. 5 ülke dünyanın kaderini belirliyor. Böyle bir şey olamaz. İkinci dünya savaşı geride kaldı. Bütün hadiseler güncellenirken siyasetin de güncellenmesi gerekir. 5 ülkenin kimlerden oluştuğuna baktığınızda niye orada Müslüman ülke yok. Dünyadaki tüm kıtalar orada temsil edilmiyor. Ne için Irak, Suriye çözülmüyor. Ne için Arakanlı Müslümanların sorunları çözülmüyor. İslamofobi sürekli tahkir ediyor. Trump, bakıyorsunuz Müslümanlara terörist ifadesini kullanıyor. Myanmar'da budistler Müslümanları öldürdüler. Onlar için terörist dediler mi? Yok! Niye onlar Yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söyledik. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söylüyoruz. Ama onlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana onlar kırdırıyor, ücretsiz silah veriyorlar."
"TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA TRUMP AMA SÖYLEMEDİ"
G-20'de enteresan bir olay oldu. Trump, az gelişmiş ülkelere en çok yardım yapan biziz dedi. ABD, ilk biz ikinci İngiltere üçüncü sırada. Fakat milli gelire oranla bakarsak Türkiye birinci sırada. Niye söylemiyorsun? İşlerine gelmiyor. Nerede bir masum varsa biz oraya uzanıyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde halktan itibar görüyoruz, liderlerden değil.
''BEN DE ADALET ARIYORUM''
Sayın Trump, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyor. Ücretsiz silah veriyorlar. Biz kendimizi savunmak için parasıyla istiyoruz vermiyorlar. Bende adalet arıyorum. Merhamet bunlar da hiç yok.
Asırlardır Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir. Bu temas aynı zamanda karşılıklı ittifakı da beraberinde getirmiştir.
Sayın Trump, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyor. Ücretsiz silah veriyorlar. Biz kendimizi savunmak için parasıyla istiyoruz vermiyorlar. Bende adalet arıyorum. Merhamet bunlar da hiç yok.
Asırlardır Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir. Bu temas aynı zamanda karşılıklı ittifakı da beraberinde getirmiştir.
Tüm saldırılara rağmen medeniyetimizin çelik çekirdeği sağlam. Makyaj dökülüyor gerçek yüzleri ortaya çıkıyor.
Bugün Suriye, Irak, Yemen, Libya'da yaşayan acıların müsebbibi müslümanlar olarak bizleriz. Şu an Irak diye bir şey kalmadı. Şu an Halep, İdlib ne halde? Medeniyet çöktü.
Kendi rönesanslarını bize borçlu olduğunu söyleyenlerin karşısında bugün ortaya koyacak neyimiz var?
Daha fazla yorum göster (1/10)
aytaç1 gün önce Erdoganım arkanda mazlumun duası var. Allah belkı de bunun yuzu suyu hurmetıne bu ulkeyı koruyor. Allah senı basımızdan eksık etmesın. Allah sana saglık, afıyet, basıret, feraset versın. Duamızdasın Erdoganım. Sidk1 gün önce .... bir de beğenin Allah sizi cennete koysa orada da kusur bulur eleştirirsiniz.Abd biterse deas ta fetö de biter o yüzden uykularınız kaçıyor. Rte düşmanlığı değil sizin ki resmen türkiye düşmanlığı.onun ayağının kayması için ne dualar ediyorsunuz ama Rabbim sizin gibilerin ayağını kaydırır da bu ummet bu millet sizden kurtulur.Yillardir sizin zirvalariniza tahammül ediyoruz ama boş bir langirtidan başka bir şey değilsiniz. resul1 gün önce Ya susun yada ipleri kaparın yılan sert demecle gitmez ya öldürecekınyada bırakıp gitsin. AYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce TRUMP ZEKÂ YÖNÜNDEN İRONİK YANİ KAST EDİLENŞİN TERSİNİ ARAYAN, ANLAYAN VE AYNI ZAMAN DA TİPOLOJİK BİR VAKADIR. ONUN ESKİ SANATINDAKİ KELİME HAZNESİYLE; VUCUT DİLİ SİYASİ EMOLOJİYLE ÖRTÜŞMÜYOR. BU ONDA ELE ALINMASI GEREKEN YETK İ ZAAFİYETİ DE DOĞURMUŞ SON OLAYDA BÜYÜK ELÇİLERİNİN SİYASİ ARENADAKİ DEVLETİ ADINA ALDIĞI KARARLARLA DEVLETİNİN BAŞINDAKİ KİŞİNİN SİYASİ BECERİSİNİN; BASİRETSİZ ELLERDE NE HALE GELDİĞİNİ GÖSTEREN ŞOVUNA; KAYITSIZLIKLA BAKILMASI DA ABD İN YÜZSÜZLÜĞÜDÜR. ABD BÜROKRASİSİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUYLA KAYITSISIZLIĞI OKYANUS ÖTESİNE TAŞIYARAK, GERGİNLİK YARATMA SİYASETİNİ DEVLET BAŞKANLARINI PASİFİSE EDEREK BÜYÜK ELÇİLERİ VASTASIYLA YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRARAK YÜRÜTÜYOR. BU ELÇİ HANGİ MENTALİTEYLE GÖREV YETKİSİNİN DIŞINDAKİ BU UYGULAMAYI DEVLETİNE İSTİNAT ETDİRİYOR? ACABA ABD DERİN DEVLETİ TRUMP UN SİYASİ BECERİLERİNDEN ŞÜPHE Mİ DUYMUŞTA BU YETKİYİ BÜYÜK ELÇİSİNE VERMİŞ? BU UYULAMA DAHA ABD İN HANGİ ELÇİLERİNDE VAR? SİYASİ KRİZLERE YOL AÇAN PATAVATSIZ BU UYGULAMALAR UYGULAMAYA KONULAN ÜLKEDEN TEPKİYLE KARŞILAŞINCA, NEDEN SONRASINDA ELÇİNİN SİYASİ BASİRETSİZLİĞİ ÜZERİNDEN LANSE ETTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR? YOKSA BOŞ ATIP DOLU TUTMAYA DAYANAN DANIŞIKLI DÖĞÜŞLÜ BİR OYUNMU? BU NEDENLER ABD İN SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜDÜR. KENDİNİ BAĞLAR. ABD SİYASETİ HER ALANDA YETKİ ZAAFININ BASİRETSİZ ELLERDEKİ İCRAATIYLA DOLUDUR. TRUMP UN GÖREV SÜRESİ BİTENE KADAR BÖYLE SÜRECEKTİR. ABD İN DERİNLEŞEREK ARTACAK OLAN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA ETKİN SİYASİ DİPLOMASİLER ÜRETELMELİ VE SAHNEYE KONULAN OYUNLARA BU AÇIDAN HAZIRLIKLI OLUNMALIDIR. ABD İN SAHNELEDİĞİ YA TUTARSA SİYASETİ KENDİ İÇİNDE KOKUŞMUŞLUĞUN VE SİYASİ ENTRİKANIN TÜKENMİŞLİK SENDROMUDUR Cumali Mol1 gün önce Yapay zekamız var hocam - kuşkusuz yapay zeka adalete hizmet edecektir! Avini1 gün önce Hemencecik birden kovulmazcumhurbaşkanı söylüyor alt yapı önemli ilerde oda olacak Eyman1 gün önce Müslüman uyanın artık! Sn. Cumhurbaşkanımızı hala dipsiz eleştirilerle yalnız bırakmaya çalışan örümcek beyinlilere itibar etmeyin! Sn. Recep Tayip Erdoğan'a canım feda. Alparslan10711 gün önce Bağımsız bir Türkiye olmadan bu melunlarla baş etmek kolay değil.Onun için bağımsızlığımızın önüne binbir engel koyuyorlar....Hemde bizden olan satılık hainlerle....Hala uyanamayan saftirik beyinsizler politika ve partikimliğini aşamamış sığ söylemlerle Liderine Devlet Başkanına saldırıyor...Sanki işgal edilmiş bir ülkede şimdikinden daha rahat yaşayacak soysuz....Bilmiyorki abd işi bittikten sonra ilk önce vatanına ihanet edenleri gebertiyor....Ama imansıza bunu anlatamazsın....Milli olmayan tüm unsurlar bu ülkenin hasmıdır Vesselam.... Ccc1 gün önce Daha geçen ay dostum donald dı bu politika iğrenç bişey M1 gün önce Cumhurbaskanim guzel konusuyorsun heb dediklerin dogru sana kadiliyorum siz kimin bize dusman oldugunu cok iyi biliyorsunuz abd bize bukadar dusmanlik ve bizi bolmek yikmak ugrasinda .benimde bir vatantas olarak soruyorum turkiyede abd nin 10 ile 20 arasi askeri us var muslumanlari birbirine katlediyor diyorsun incirlik neden halen bunlara acik bizim tavrimiz tek sert konusmaylami kalacak.reisim icraat natodan cik abd uslerini kapat biz asla kole kibi yasamak isdemiyoruz biz guclu isek guclulugumuzu gosdermeliyiz yasayacaksak adam kibi yasiyalim oleceksek adam kibi olelim. Allah yar ve yardimcimiz olsun