Erdoğan'dan Trump'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ve Başkan Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan ''Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık ama şu anda eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. Ben bu ülkeye medeni demem'' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Hoca olmak ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor.

Biz bir medeniyet mücadelesinin mücadelesi içerisindeyiz. Medeniyetimizin inşası değil, ihyası hareketi içerisindeyiz.

Biz medeniyet mücadelesi içindeyiz. Medeniyetimizin inşası değil ihyası hareketi içindeyiz. Madem ki medeniyetin özünü belirleyen inançlardır, öyleyse bizim de farkımızı ortaya koymamız şarttır. Bilim ve teknik önemli olmakla birlikte inancı ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet değildir.

"100 KAT BİNA MEDENİYET DEĞİL"

Bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür özelliklere bakılır, halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti, mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük, onu da söyleyeyim.

TRUMP BİR TİPOLOJİ

Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipoloji. Farklı düşünce anlayışına kapıları kapatmadık. Bizim hedefimizde insan yaradılışların en şereflisidir. Fakat görüyorum ki Amerika'da durum böyle değil. Şu andaki gidiş orada sıkıntıdadır. Demokrasinin beşiği deniyor. Benim 13 korumam daha Amerika'da tanımadan, görmeden gıyaplarında gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin, yanımda korumalarım. Teröristlere orada adeta bizi dövdürme tehdidi ile karşı karşıya bırakacaksın, korumalarım tedbir alacak... Bunlarla ilgili savcı gözaltı kararı verecek. Böyle adalet olur mu?

"BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?"

Medeniyetimizi ihya etmenin yolunu doğrudan kendimizde aramalıyız. Nasıl aklı olmayan insan dinen mazur görüldüğü için mükellefiyetlerinden muaf tutuluyorsa, aklını başkasına teslim edenin de ne dini ne medeniyeti kalır. Ülkemizin mağdurlara el uzatması da kadim medeniyetimizdendir. 5 ülke dünyanın kaderini belirliyor. Böyle bir şey olamaz. İkinci dünya savaşı geride kaldı. Bütün hadiseler güncellenirken siyasetin de güncellenmesi gerekir. 5 ülkenin kimlerden oluştuğuna baktığınızda niye orada Müslüman ülke yok. Dünyadaki tüm kıtalar orada temsil edilmiyor. Ne için Irak, Suriye çözülmüyor. Ne için Arakanlı Müslümanların sorunları çözülmüyor. İslamofobi sürekli tahkir ediyor. Trump, bakıyorsunuz Müslümanlara terörist ifadesini kullanıyor. Myanmar'da budistler Müslümanları öldürdüler. Onlar için terörist dediler mi? Yok! Niye onlar Yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söyledik. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını söylüyoruz. Ama onlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana onlar kırdırıyor, ücretsiz silah veriyorlar."

"TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA TRUMP AMA SÖYLEMEDİ"

G-20'de enteresan bir olay oldu. Trump, az gelişmiş ülkelere en çok yardım yapan biziz dedi. ABD, ilk biz ikinci İngiltere üçüncü sırada. Fakat milli gelire oranla bakarsak Türkiye birinci sırada. Niye söylemiyorsun? İşlerine gelmiyor. Nerede bir masum varsa biz oraya uzanıyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde halktan itibar görüyoruz, liderlerden değil.

''BEN DE ADALET ARIYORUM''

Sayın Trump, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyor. Ücretsiz silah veriyorlar. Biz kendimizi savunmak için parasıyla istiyoruz vermiyorlar. Bende adalet arıyorum. Merhamet bunlar da hiç yok.

Asırlardır Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir. Bu temas aynı zamanda karşılıklı ittifakı da beraberinde getirmiştir.

Sayın Trump, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyor. Ücretsiz silah veriyorlar. Biz kendimizi savunmak için parasıyla istiyoruz vermiyorlar. Bende adalet arıyorum. Merhamet bunlar da hiç yok.

Asırlardır Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir. Bu temas aynı zamanda karşılıklı ittifakı da beraberinde getirmiştir.

Tüm saldırılara rağmen medeniyetimizin çelik çekirdeği sağlam. Makyaj dökülüyor gerçek yüzleri ortaya çıkıyor.

Bugün Suriye, Irak, Yemen, Libya'da yaşayan acıların müsebbibi müslümanlar olarak bizleriz. Şu an Irak diye bir şey kalmadı. Şu an Halep, İdlib ne halde? Medeniyet çöktü.

Kendi rönesanslarını bize borçlu olduğunu söyleyenlerin karşısında bugün ortaya koyacak neyimiz var?