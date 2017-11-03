Erdoğan'dan Tezcan'a 'diktatör' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Dün yerli otomobilin müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine, 600 milyon liralık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın yeni ufukların açılmasına vesile olmasına inanıyorum.

Kendi otomobilimizle birlikte kaçırdığımız dünyadaki sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Yerli otomobil girişimininin bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Azmettikten sonra aşılmayacak dağ yoktur. Azmettiler inandılar ve buraya geldiler.

'DÖRDÜNCÜ BİR HAMLE DÖNEMİNE HAZIRLIYORUZ'

Görüldüğü gibi Türkiye, tarihinin en büyük üçüncü dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Şimdi 2023 hedeflerimizin ışığında ülkemizi dördüncü bir hamle dönemine hazırlıyoruz. Tıpkı küresel düzeydeki 'endüstri 4.0' atılımı gibi Türkiye de 'kalkınma 4.0'ını başlatmıştır.

"DİKTATÖR" CEVABI

(CHP'li Tezcan'ın kendisine yönelik sözleri) Kalkıp Tayyip Erdoğan ile ilgili diktatör, faşist diktatör... Ya git yat aşağı. Yani şahsıma bu lafı eden kişi, affedersin kendisini vurdular ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Düşünebiliyor musunuz Ya diktatör kalkıp da seni arar mı be Ben seni arıyorum, bu bir insaniliktir, bu bir merhamettir, rahmet duygusudur. Ama bu yok, bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok.

Belediye başkanlarını istifası ile ilgili konuşuyorsun, sana ne, sen kendi partine bak. Bizim partimizin uyguladığı taktik, strateji seni ilgilendirmez. Bunca yıldır kazandığın bir seçim var mı? Sen onu söyle. Biz mutluyuz. Böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil.