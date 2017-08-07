Erdoğan'dan teşkilat uyarısı: Bunlar AK Parti'de yöneticilik yapamaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada, 'AK Partililer olarak sapasağlam durmamız gerekiyor. Bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle böyle zorlu bir mücadeleyi yürütemeyiz. Teşkilatımızda başlatacağımız değişimi sıkı tutmak durumundayız.' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

MİSAFİRLERİMİZİN GÖNLÜNÜ KIRACAK HAREKETLERE MEYLETMEMELİYİZ

Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemiliyiz. Misafirlerimizin gönüllerini kıracak hal ve hareketlere meyledilmemeli. Ben bu konuda hemşehrilerime güveniyorum. Gençler bu meselede ilgili mercilere ve hatta şahsıma bilgi vererek sahip çıkmanızı istiyorum.

DEĞİŞİM YAPMAK ZORUNDAYIZ!

Asıl imtihanımız 2019 kasımında yapılacak seçimler olacaktır. Geçmişte milletvekili seçimlerinde ulaşabildiğimiz en yüksek oy, yüzde 49.5 iken mahalli idareler seçimlerinde, bunda düşüş gördük. Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak zorundayız. Genel başkan olarak bu konuda, kardeşlerim, kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var.

YETERLİ DEĞİL

Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu. Devleti biz yönetiyoruz, hükümetimiz ben de Cumhurbaşkanı olarak bir gayretin içindeyiz ancak, istediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekorlar kıralım, bütün bunlar eğitimde, sağlıkta bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak.

DEFOLU KİŞİLER...

AK Partililer olarak sapasağlam durmamız gerekiyor. Bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle böyle zorlu bir mücadeleyi yürütemeyiz. Teşkilatımızda başlatacağımız değişimi sıkı tutmak durumundayız. Hiçbir kardeşimizi de 'sen kenarda dur' diyemeyiz. Çalışacak kim olursa olsun hepsine kapımızı açacağız. Bu kapı şu anda görev mahallinde olanlara ait kusura bakmayın bir kapı değildir. Kapımız hep açık olacak, çünkü bu kapı gönül kapısıdır. Gönül kapısı gönül koymaya gelmez...

KARŞISINDA BENİ BULUR

AK Parti kadrolarında görev alacakların şu bakanın, bu grubun değil davanın adamı olması şarttır. Davası olmayan, milletimizin tamamını kucaklamayan hiç kimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz. İlçe ve il teşkilatlarımızda bu vasıflara uygun kadroların görev almak için gayret göstermelerni rica ediyorum. 15-25 yılın öncesinin siyaset baronların tarzıyla AK Parti'de etkinlik kurmaya çalışan herkes karşısında bu kardeşinizi bulur.

''SADECE TERÖRİSTLERE BU ALMANYA YATAKLIK YAPIYOR''



G20 toplantısını geçirdik Hamburg'ta bir tane otomobil benim resmimi koymuşlar Putin'in resmini koymuşlar altına da Suudi Arabistan Kralı Selman'ın resmini koymuşlar. Bu diktatörleri öldüren bu arabayı alır diyorlar. Bu tablo orada etrafında kim var Alman polisi var Başbakanlık önünde oluyor bu Alman polisi bunu izliyor. Türkiye'de buna benzer bir şey bunların yaptığı gibi oldu mu? Olmadı. Geçen gün İstanbul Başkonsolosluğunda Sisi bir Hummer koydu bir pankart astı içindeki ifadeler edebimiz dışında olduğu için söylemeyeceğim. Arapların sözü aklıma geldi Men dakka dukka. Bunca yıldır bizim 3 milyon insanımız Almanya'da kötülük olarak ne gördünüz? Sadece teröristlere bu Almanya yataklık yapıyor.

SADECE BİLEĞİMİZLE DEĞİL AKLIMIZLA DA MÜCADELE EDECEĞİZ

4 bin 500 terör dosyası verdik sayın Şansölyeye. Kendileri bizde 1 terörist olduğu zaman "Bunu bize verin" diyor. Sen bir gönder bakalım. Sendekileri bize göndermiyorsun, tescilli teröristler, bizden bunları istiyorsun. Yargı sende var da Türkiye'de yok mu? Kusura bakma, yargı kararını verir ona göre biz hareket ederiz. Öğrenecekler bazı şeyleri. Bize yönelik bu saldırıların hepsi de örtülü olduğu, kimse kendi kimliği ve bayrağı ile cephede yer almadığı için çok ilginç bir mücadele yürütüyoruz. Köroğlu, "Tüfek icat oldu mertlik bozuldu" diyor. Bu asimetrik savaş da böyle. Bileğimizle, yüreğimizle değil akıl ve zekamızla yürütmek zorundayız. Daha da iyi olacağız. Tarihimizde ecdadımızın bu yöntemleri gayet iyi kullandığı dönemler de olmuştur. Siyasi, ekonomik gücümüzle, aklımızla üzerimize yapılan saldırıları bertaraf etmeye hem de kendi oyun planını hayata geçirmeye çalışıyoruz.

BUNUN ADI ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK VE İSTİKLALDİR

Bir zamanlar insansız hava silahı almak için kuyruğa giriyorduk. Şimdi artık Türkiye kendi insansız hava aracını yapar hale geldi. Silahlısını da, silahsızını da yapıyor. İman öyle bir şeydir ki evelallah hangi hedefe kilitlendiyseniz size Rabbim o hedefe ulaşmayı nasip eder..."