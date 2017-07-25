Erdoğan'dan 'teşkilat' uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere de seslendi. Erdoğan, milletvekillerinin Meclis'te, parti yönetimindekilerin Genel Merkez'de, iller, ilçeler, belediyeler ve beldelerdeki tüm partililerin de bulundukları yerlerde bu çalışmaları hızla ve kararlılıkla gerçekleştireceğini anlattı.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teşkilatlar, belediyeler eğer 'bizim dava' idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum. Kusura bakmasınlar, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar. Zira artık yanlışlara, hele hele bedeli ödenemeyecek yanlışlara tahammülümüz yok. Çünkü, 2019 kırılma noktasıdır, bunu böyle bilesiniz.

Yüzde 50+1 almak durumundasınız

Parlamenter demokraside bizim için seçim kazanmak leblebi çekirdekti. Ama biz şimdi hedefi büyük koyduk. Bu hedefte yüzde 50 artı bir almak durumundasın. Bunu da aldığınız zaman, bu ülkeye hizmetin de oranı ve boyutu çok daha büyüyecek. Bu sürecin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını tekrar Rabbimden niyaz ediyorum."