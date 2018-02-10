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Erdoğan'dan TBB ve TTB'ye şok: Bundan sonra...

Partisinin İstanbul İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar” dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:15
Erdoğan'dan TBB ve TTB'ye şok: Bundan sonra...

Partisinin İl İstişare Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar, o STK'sıyla yola devam eder." İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:15
  1. STK
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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