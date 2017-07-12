Erdoğan'dan tarihi mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Ülkemizi bu felaketin eşiğine getirenleri rabbimizin kahhar sıfatıyla kahretmesini diliyorum. Bize düşen şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktır. Bu maksatla 15 Temmuz’un sembol mekanlarında iki anıt inşa ediyoruz. İstanbul’da Şehitler Köprüsü Anadolu tarafında Ankara’da ise Cumhurbaşkanlığı külliyesi önünde. Bu anıtları 15 Temmuz’un yıldönümünde açacağız. TBMM’nin önünde de bir anıt yapıp onu da inşa edeceğiz. Bir diğerini de TOBB Marmaris’te inşa edecek.

Ankara’dan İstanbul’a yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe mitinginde ifşa etti. Olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. Talepleriyle bu kavramı ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı.



Mevlana ağaca su vermeyi adalet dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Bunlar ağaca değil dikene su veriyor. CHP genel başkanı dikenlere su vermemizi istiyor. Biz bu zulüm yoluna başvuramayız. Hasta dedikleri, cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin belediye başkanı yürüyebiliyor. Nasıl hasta bunlar. Arkasında PKK’nın olduğu kişilerle nasıl omuz omuza yürüyebiliyorsunuz.

Ana muhalefet genel başkanı 15 Temmuz akşamı darbecilerin karşısına çıksaydı belki bu yürüyüşe farklı bakabilirdik. 15 Temmuz gecesi tankların oradan çekilmesini isteyip sonra Bakırköy belediye başkanına kaçıp giden o değil mi? Utanmadan sıkılmadan “oteller kapalıydı onun için belediye başkanımızın evine gittim” diyen o değil mi?



'UTANMADAN BATIDA GİDİP FARKLI ŞEYLER ANLATIYORLAR'



'Cumhurbaşkanının geleceğinden haberim olsaydı beklerdim' diyen o değil mi? Benim gelmeme ne gerek var, benim milletim orada. 16 saat gibi bir sürede işi bitirdik. Niye? Mesele inanmak.



Biz 18 bin km üzerinde bölünmüş yol inşa ettik. Bunların 3 haftalık yürüyüşü kadar ses çıkarmadı. 25 gün yürüdüler. Hükümetimiz bu yürüyüşte bunların kılın zarar gelmesin diye tüm önlemleri aldı. Ama hala utanmadan sıkılmadan batıda gidip farklı şeyler anlatabiliyorlar.



'SOKAKTA ARANAN ADALETİN ANLAMI İNTİKAMDIR'



Demokrasinin güvencesi Türkiye’de AK Parti iktidarıdır. Gerisi hikaye. DSP iktidarında Merve Kavakçı’ya şu anda ebedi alemde olan zat “bu kadını buradan atın” dediğinde alkış tutanların kim olduğunu biliriz. Hani özgürlük anlayışınız? Bunlar hiçbir zaman özgürlüğün tanımını yapamadılar. Ama biz bütün kavgamızı özgürlük için yaptık. Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışı yapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini bilmelidir.



Açık konuşuyorum sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Korkaklardan ödleklerden bir şey olma bu böyle bilinmelidir. Sokakta aranan adaletin anlamı intikamdır. Onun sonu vandallıktır. Adaletin aranacağı zeminler bellidir.



'SİZ KİM ADALET KİM'

Bunlar milleti de kendileri gibi balık hafızalı zannediyorlar. Biz Menderes’i ve iki önemli arkadaşını ipe götürenleri unutmadık. Siz kim adalet kim? Teröristler için 450 km yol yürüyenler acaba onları şehit ettikleri güvenlik görevlilerimiz için 4 dakika ayırıp bir fatiha, bir yasin okumuşlar mı?



Bir de çıkmışlar utanmadan yaptıkları yürüyüşü 15 Temmuz kıyamıyla mukayese etmeye kalkıyorlar. Yazıklar olsun size. Ya siz 7 Ağustos buluşması için sana davet gönderdiğimde son ana kadar gelmeyeceğini bildirdin. Son an cuma günü artık gelmek zorunda kaldın. Ve ondan sonra da yine 7 Ağustos buluşmasıyla alakalı olmuşuz açıklamalarda bulundun. Çünkü oradaki o güzellik senin karakterine uymuyordu. O farklı bir şeydi o.



Ve şu anda yaptığın buluşmaların bunula mukayesesi kabil değil. Bizim için Çanakkale şehitleri neyse 15 Temmuz şehitleri de odur. Ve biz işi daha da gerilere götürüyoruz. Biz şehitlerimizin ilk olarak Hz. Hamza efendimize kadar gidiyoruz. Ta oradan gelen bir silsile. Ve bundan sonra da bu silsile inşallah devam edecektir.



'BİR TEK CHP GENEL BAŞKANI VE AVANESİ FARK EDEMEDİ'



Tüm dünyanın gördüğü darbeyi bir tek CHP genel başkanı ve avanesi fark edememişler. Türkiye’de bir tane 15 Temmuz oldu o da milletin 15 Temmuz'u.

Şimdi ne diyorlar, 'OHAL kalksın, hapishaneler boşaltılsın, mahkemeler dağıtılsın' diyenler o gece olanlardan haberi olmayanlardır. Ben buradan CHP’ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Kandil'den bu yürüyüşe destek verenlerle beraber misiniz? Kişi sevdikleriyle beraberdir hükmü gereğince hatırlatıyorum. Ülkeye saldıran herkes CHP’nin yanında yer alıyorsa durup düşünmek gerekmez mi?

'ALLAH AKIL, FİKİR, İDRAK İHSAN ETSİN'

OHAL uygulaması ülkenin ihtiyacı kalmayana kadar sürecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 2019 seçimleriyle beraber inşallah geçeceğiz. Vatanımızı parçalamak, milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden tek bir karış toprağa adım attırırsak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun.

Şehitlerimize mahcup olmaktansa kara toprağa girmeyi tercih ederiz.



'Mesele Suriye, Katar, Fetö değil arkadaş sen hala anlamadın mı' diyoruz. Elinde pankartla Ankara’dan, İstanbul’a yürüyenlere Allah akıl, fikir, idrak ihsan etsin. Mücadelemiz kesintisiz devam edecek. 15 Temmuz bu mücadelenin zirvesidir. 16 Temmuz gece 24’e kadar sürecek tüm etkinliklere kalpten gelen bir şevkle katılmaya çağırıyorum.