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Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp ve ailesini ziyaret etti.

14 Ocak 2018 Pazar 23:44
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat 6. Olağan İl Kongresine katıldıktan sonra Dünya ve Avrupa şampiyonu millî güreşçi Rıza Kayaalp ve ailesini ziyaret etti.

Yozgat'ta kapalı spor salonuna adı verilen Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret eden Erdoğan, burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 23:44
  1. Rıza Kayaalp
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Yozgat
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