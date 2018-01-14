Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat 6. Olağan İl Kongresine katıldıktan sonra Dünya ve Avrupa şampiyonu millî güreşçi Rıza Kayaalp ve ailesini ziyaret etti.

Yozgat'ta kapalı spor salonuna adı verilen Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret eden Erdoğan, burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.