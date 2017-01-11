Erdoğan'dan sürpriz 'Kahraman' ziyareti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdoğan'dan sürpriz 'Kahraman' ziyareti!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 13:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesinde ziyaret etti. Erdoğan, hastane çıkışında hastane yetkilileri ve Kahraman’ın yakınları ile görüştükten sonra hastaneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret esnasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın eşlik etti. Aydın, Meclis Başkanının sağlık durumu ile ilgili sorusuna, "Sağlık durumunda bir sıkıntı yok, gayet iyi. Uygun bir ortamda doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlığı son derece iyi, değerleri çok iyi, morali yerinde. En kısa sürede normal servise çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti oldu, iyi oldu, moral oldu” şeklinde cevap verdi.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTBMM Başkanı İsmail KahramanMeclis Başkanı
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