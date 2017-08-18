Erdoğan'dan yakalanan FETÖ'cü suikastçilerle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de FETÖ'nün suikast timinin yakalanmasına ilişkin, "Bizi sürekli tehdit ediyorlar, korkumuz söz konusu değil" dedi.

"HEPSİNİN NASIL SÜKLÜM PÜKLÜM MAHKEMELERE ÇIKTIĞINI GÖRÜYORSUNUZ"

Bir gazetecinin, "FETÖ'nün suikast timi yakalandı Balıkesir'de. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık da Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerek emniyet teşkilatımız gerekse yargı yakın takip içerisinde, bütün değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar dökülecek. Bunlar bizi sürekli tehdit ediyorlar, beni, arkadaşlarımı sürekli tehdit ediyorlar. Bizim bunlarla korkumuz, vesaire falan böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu yola farklı çıktık, dolayısıyla bu işin içerisinden de muzaffer olarak çıkacağız. Hepsinin nasıl süklüm püklüm mahkemelere çıktığını görüyorsunuz. Yargı da bunlarla ilgili kararları en adil şekilde inşallah verecek. Bu neticeyle de bugüne kadar mağdur, mazlum konumdaki bütün vatandaşlarımız haklarına ulaşmış olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.