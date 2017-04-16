% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Erdoğan'dan sonuçlara ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti, sonuçların millet için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'dan sonuçlara ilişkin ilk açıklama
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. Erdoğan, referandum sonucunun millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda neticenin netleşmesinin akabinde Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. Yıldırım, Bahçeli ve Destici'ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayip ErdoğanBinali Yıldırımreferandum2017
HABER YORUMLARI
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Erdal Erkal

Selamunaleyküm.ALLAHEveti Türkiyeye Hayırlı Uğurlu Etsin.Abim İbrahim Erkala da Şifa Versin Amin.

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ali

Aynı çümleyi üç defa yazmak nedir ya adam gibi yazsanıza.

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Mehmet tahir

Akit Tek takip etigi. Haber ama Hüda par i unutmayın

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VesSelam

Akp mantığına göre hayır diyenler vatan haini değilmiydi yahu? Yüzde 48.6sı vatan hainimi şimdi ülkenin Başbakan 85 milyonu kucaklıyorum dedi az önce secimden önce 40 milyona pkkli fetöcü vatan haini deniyordu hani

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eyyubi

2001 de eyyubinin torunlarinin kuvvetli destegiyle basbakan2017 de de zayif da olsa kritik destegiyle ve tjm turkiyenindestegiyle baskanreceptayyip erdogan

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Kasım

Benimtanıdığım ne kadar MHP'li varsa hepsi hayır oyu kullandılar.

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Bedir

1% farkla kazanmak pek de az

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Adem uzun

Allahina gurban Reisicumhurum başkanım Allahina gurban varollllll

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turgut

AKP ICINDEKI HAINLERI TEMIZLEME ZAMANI GELDI. AKP LI GORUNEN FETOYA DOLAYLI HIZMET EDEN BELEDIYE REKTOR VE KURUM AMIRLERINI TEMIZLEMEK LAZIM. ARTIK KURUMLARA LIYAKATI ESAS ALARAK ATAMA YAPMAK LAZIM... CUNKU LIYAKATSIZ KISILER AKP LI YA DA DEVLETTEN YANA GOZUKUP COK KOLAY IHANETTE BULUNABILIYOR... FETO ILE MUCADELEDE NASIL CUMHURBASKANIMIZ ERDOGANI YANLIZ BIRAKTILARSA BU REFERANDUM CALISMASI SURECINDE DE YANLIZ BIRAKTILAR.. BUTIPLER O KADAR KURNAZ KI, FETO ILE MUCADELE EDIYORUM KISVESI ALTINDA DURUST LIYAKATLI KAFALARINI TAKTIKLARI FETOCU OLMAYAN KISILERLE UGRASTILAR KUSTURDULER VE SONUCTA REFERANDUM SONUCUNU BU HALE GETIRDILER...ALLAH ERDOGANIN YARDIMCISI OLSUN...

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51.3

....Başkomutan Recep Tayyip Erdoğankamu spotu :sağlığınız için portakal yiyin,küçükkaydıraklarda oynayın,nevşinlenin bazışınıza aydıntaşbaş lar düşmesin %51.3 özkükünüz kurumasın,seni başkan yaptırmayacağız:D seni başkan yaptırmayacağız :D şimdi oturun oturdunuz yerde sırtınızı istediğiniz yere yaslayın

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ferhat

` oran bekler iken Q e fit oldunuz hemde MHP yanınızda iken.Ancak görüldüki gerçek milliyetçiler size oy vermediler ve vermeyecekler. Ş 2.5 milyon mühürsüz oyun geçerli sayıldığı şaibeli bir seçimle kazandınız.Hayırlı olacakmı? Alalh bili,r. Amam Toplumsal mutabakat denen Anayasavicdanlarda en az ` ile kaanılmalıyıdı Halkın yarısı size HAYIR demiştir.BUnu görmek gerek.Q Cumhurbaşkanını mutlu edecekse etsin ancak başarı değildir. Tüm olanaklar kullanılarak elde edilmiştir ve YSK nın kanunsuz davranışı ileşaibeli bir seçim ile kazanılmıştır.

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Muslu abtullah

Allah hayirli etsin muslümanlaraisallah allahin razi olacagi seyler yabar allah bütün müslümanlarin yardimcidi olsun

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

REİSMAŞAALLAH. ..BAREKALLAH...%52EVETTTEHERKESİN..GAYRETİYANINDA REİSİMİZİN GAYRETIVEÇALIŞMASI MİLYONLARI HEYECANLAEVETEYÖNELTTİ

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GÜN

AKPARTİ MHP birlikteliği kazandı.

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argun

İŞTEBU KADAR YOLA DEVAM.ZAFER MİLLETİMİZE HAYIRLIOLSUN.

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Levent 15

Bir şey daha,Allah rızası için şu FETO'nun SİYASİ AYAGININ da kökünü kurutun. Adam BAKAN olmuş, bir gün önce Türkiye'yi Kürdistan bayrağı şeklinde gösteren Twitt paylaşıyor! Kaç kişi kızıp evet vermekten vazgeçti.

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Levent 15

Rabbim herşeyin hayırlısıni versin. İnşallah bu süreç daha derli toplu ve işin ehline verildiği bir döneme vesile olur.

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