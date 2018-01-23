Erdoğan’dan sonra iş dünyası için de Davos bitti

NEVZAT ORBAY 2009 yılındaki zirvede ‘one minute’ çıkışıyla ‘Benim için Davos bitmiştir’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından iş dünyası için de adeta ‘Davos bitti’. Zirvede 100 ülkeden 3 bin katılımcının yer alacağı açıklanırken, Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil ediyor. Davos toplantılarına iş dünyasından da sınırlı katılım gözlenirken katılımcı sayısının 100’ü bile bulmadığı ifade ediliyor.

TOBB VE İTO KATILMIYOR

İş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi meslek örgütlerinden zirveye katılım olmayacak. Buna karşılık bazı holdingler üst düzey yöneticilerini temsilci olarak yolladı.

KURUMSAL TEMSİL VAR

Sabancı Holding’den Mehmet Göçmen Zirve’ye katılan isim olacak. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da zirveye katılan üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor. Bu arada Davos’un ruhunu yaşatmak için liderlerin davetine önem veren İsviçre hükümeti aldığı güvenlik tedbirleri için büyük masraflar yaptı. Oteller de ise doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı gözlemlendi.

MERHABA UMUT’U ANLATACAK

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda, bugün 16.00’da Reconnecting Refugess- Mültecileri yeniden hayata bağlamak- konulu panele katılacak.

Terzioğlu, dünyada en çok Suriyeli sığınmacının yer aldığı Türkiye’deki mültecilere yönelik sundukları yeni teknolojiler ve uygulamalar ile Suriyelilerin hakkında konuşacak. Türkiye’de yaşayan 1.7 milyon Suriyeli mülteciye, hayata uyum sağlama çabalarında büyük destek sunan ve dünya çapında birçok ödül alan Merhaba Umut uygulamasının hayata geçiren Turkcell’in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, evrensel dijital kimliklerden veri odaklı savunuculuğa, yeni teknolojiler ve işbirliklerinin insanlara hareket halindeyken nasıl yardımcı olabileceği sorusuna cevap arayacak.