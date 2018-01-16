Erdoğan: Operasyonu muhaliflerle birlikte yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında, Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle beraber yapılacağını açıkladı.16 Ocak 2018 Salı 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:
-(Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı) Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz.
O BANA DÖNMEDİĞİ SÜRECE...
- (Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağı) Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor.
- Gerekenler söylendi. Değerlendirme yapmayacağım...
- Savaş stratejilerinde geceler sınırsızdır.
- Neyin sınır güvenliği, rejim de sıcak bakmıyor.
- Kürtleri küstürür iddiasına inanmayın. Millet bu oyunları aştı.