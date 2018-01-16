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Erdoğan: Operasyonu muhaliflerle birlikte yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı çıkışında, Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle beraber yapılacağını açıkladı.

16 Ocak 2018 Salı 12:55
Erdoğan: Operasyonu muhaliflerle birlikte yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

-(Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı) Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz.

O BANA DÖNMEDİĞİ SÜRECE...

- (Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağı) Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor.

- Gerekenler söylendi. Değerlendirme yapmayacağım...

- Savaş stratejilerinde geceler sınırsızdır.

- Neyin sınır güvenliği, rejim de sıcak bakmıyor.

- Kürtleri küstürür iddiasına inanmayın. Millet bu oyunları aştı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:55
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Afrin
  3. operasyon
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