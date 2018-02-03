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Erdoğan'dan sert tepki: Daha çok ağlarsınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor...

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:31
Erdoğan'dan sert tepki: Daha çok ağlarsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.  

Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız. 

Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor. Mücadele amansız olunca size karşı beslenen husumette ona göre oluyor. 

Milletimiz sadece devletine kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasındakileri de görüyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.

Bugün Zeytin Dalı Operasyonunu yürüten mehmetlerimiz aslanlarımız var. Aslanlar sahada, çakallar kaçıyor. 

YİĞİTSEN AÇIKLA...

Birisi çıkıyor diyor ki, PYD terör örgütü değildir. Zaten senin PKK'dan ne farkın var ki! Zaten bunlar PKK'dan aldıkları destekle meclise girdiler. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Ey bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla? YPG terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla. Ama bunlar terör örgütünün meclisteki destekçileri ile kol kola.

AP'YE SERT TEPKİ

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.  

Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek.

Hala delikli devirden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir şeyden haberi yok. Şu an Afrin'de yerli silahlarla mücadele ediyoruz. 

Bütün bu büyük projeleri yapabilme imkanına milletimizin temel meselelerini hallederek ulaştık. 

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:31
  1. canlı
  2. erdoğan

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu9 dk önce
    Değerli Gazi Reis i Cumhyrumuz. Çarçı KK o yeni kaset üretme peşinde. Silahtan, savunmadan, vatandan, devletten ne anlar. CHP işte böyle yönetiliyor. Hepsi ayni kalite.
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