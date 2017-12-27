Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan sert cevap: Esed teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de "Devlet terörü estirmiş bir teröristtir" ifadesini kullandığı Esed ile yürümenin mümkün olmayacağını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:04
Erdoğan'dan sert cevap: Esed teröristtir

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Tunus'taki siyasi geçiş bölgeye ilham oldu. Bölge sorunlarını birlikte ele aldık. Türkiye daima Tunus'un yanında olacaktır. Ekonomide işbirliğinini daha da geliştirmek istiyoruz. Tunus'un ekonomik gelişimi ve kalkınmasını kendimizden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınmasıdır. Ticaretin dengeli bir şekilde arttırılması konusunda mutabık kaldık. Türkiye Tunus'ta devam eden işbirliğini artırmaya hazırdır

15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

Özel sektörümüzü de, daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamımızla birlikte geldik. Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediğimiz dayanışma için, Tunus makamlarına, başta cumhurbaşkanı olmak üzere müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BM'den nasıl geri döndüğünü gördük. Bundan sonra nasıl adımlar atacağımıza yine konuşarak karar vereceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İslam aleminin ortak sesi olarak toplanan İslam İş Birliği toplantısında da aynı vurgu yapılmıştır. Filistin'e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz. Şu anda Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BU A PLANIYDI! B PLANI İSE...

BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar bir A planı. Bu 5 daimi üye arasında Müslüman ülke var mı? 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Reforme edilmesi gerekmektedir. Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım.

B Planı BM Genel Kurulu'nda da hedefe ulaştık. ABD'nin olumsuz kararına karşı duruşu, tehditle bu işin olmayacağını gösterdi.Filistin'in tüm dünyada tanınması kararını sürdüreceğiz.

İSRAİL KENDİ ÇALIP KENDİ OYNUYOR

Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Burada işgal olmasından dolayı tabelalarımızı asamıyoruz. Doğu Kudüs bizim için başkenttir, ilan etmiş bulunuyoruz. İsrail şu an kendisi çalıp, kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyi yanınıza alıp yapamazsınız bunu zaten.

ESED İLE YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL

Suriye'de Esed ile yürümek kesinlikle mümkün değildir. Vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl geleceği kucaklayacağız? Suriye halkı böyle birini başında görmek ister mi? Bu işi götürebilir diyemeyiz. Öldürülen 1 milyon Suriyeli'ye haksızlık yapmış oluruz, biz Türkiye olarak bunu tanıyamayız.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:04
  1. İsrail
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Tunus

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Kudüs Zirvesi'ne eleştiri
    1. İran'dan Kudüs Zirvesi'ne eleştiri
    2. Sonuçlar açıklandı, Merkel'i yıkan anket
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed bir..
    4. Erdoğan'dan sert cevap: Esed teröristtir
    5. Metin Feyzioğlu: 696 sayılı KHK derhal..
    6. Fransa'dan Suudi Arabistan'a acil..
    7. İngiliz gazetesinden Türkiye itirafı
    8. Liberman'dan idam çağrısı! Yahudi kanı..
    9. Mehmetçik'in et ihtiyacını ESK..
    10. Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık..
    11. FETÖ operasyonunda Öksüz detayı! Ele..
    12. Diyarbakır'da 'Zooloji Müzesi' açıldı
    13. Sungurlu’da 120 kişi MHP’den istifa etti
    14. Suriye Amerika'nın El Tanf'taki üssünü..
    15. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den 9 yıl..
    16. BAE'den küstah Türkiye açıklaması
    17. Ege Denizi'nde korkutan deprem
    18. Fatih Terim'den Denayer kararı! 'Bir..
    19. Yunan adasında Türklere saldırdılar!..
    20. Mustafa Destici: KHK'daki bu madde..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    İpliklerini pazara çıkardı...Ahlaksızlığa bakın!
    İpliklerini pazara çıkardı...Ahlaksızlığa bakın!
    Sudan'ın 15 TL'lik 'et' teklifine bakandan flaş cevap
    Sudan'ın 15 TL'lik 'et' teklifine bakandan flaş cevap
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu