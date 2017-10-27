Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılarak şehit düşen Topçu Onbaşı Parhan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.27 Ekim 2017 Cuma 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılarak şehit düşen Topçu Onbaşı Sefanur Parhan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Onbaşı Parhan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.