Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılarak şehit düşen Topçu Onbaşı Parhan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

27 Ekim 2017 Cuma 14:43
Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılarak şehit düşen Topçu Onbaşı Sefanur Parhan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Onbaşı Parhan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 14:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tekirdağ
  3. Anadolu Ajansı
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler