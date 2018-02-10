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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Ağçay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:41
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İlker Ağçay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağçay'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:41
  1. ilker ağçay
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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