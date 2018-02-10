Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Ağçay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi10 Şubat 2018 Cumartesi 18:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İlker Ağçay'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağçay'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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