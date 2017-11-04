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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailesine taziye dileğinde bulundu

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:04
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailesine taziye dileğinde bulundu.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit polisin babası İbrahim Taşdemir ve eşi Yeşim Taşdemir ile bu akşam telefonda konuştu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki operasyon esnasında polis memuru Taşdemir'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, merhum şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet diledi.

Taşdemir ailesinin de sergilediği duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 20:04
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Diyarbakır
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