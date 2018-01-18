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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'daki uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın ailelerine başsağlığı diledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:24
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da CASA tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Binbaşı Karamustafa, Yüzbaşı Odabaşı ve Astsubay Arlı, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dün CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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