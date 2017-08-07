Erdoğan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarp Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Güneysu'daki ikametinden ayrılarak helikopterle Hopa ilçesi Kopmuş mevkisine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Artvin Valisi Ömer Doğanay ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Daha sonra Sarp Gümrük Kapısı'na karayoluyla geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gümrük kapısının yeniden yapılandırılması inşaatına ilişkin incelemelerde bulundu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İnşaat sahasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a basına kapalı gerçekleşen incelemesi sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

İncelemelerinin ardından karayoluyla gümrük kapısından ayrılan Erdoğan, Kemalpaşa beldesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla aracından inerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, helikoptere binmek üzere geldiği Kopmuş mevkisi civarında da yine aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti ve bir vatandaşın cebindeki sigara paketini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Ovit Tüneli’ne hareket etti.